Pe lista scurtă a președintelui Nicușor Dan s-ar mai aflat și consilierii prezidențiali Eugen Tomac și Radu Burnete, explică surse politice pentru Știrile ProTV. Viitorul premier nominalizat ar urma să încerce crearea unui guvern care să fie susținut de voturile PSD, PNL, USR și UDMR.

Șerban Matei este în prezent director al Direcției de Relații Internaționale din cadrul Băncii Naționale a României, funcție pe care o ocupă de aproape un deceniu. Trebuie precizat că el are o carieră de peste 30 de ani construită în interiorul BNR, instituție în care a intrat în 1992.

Cariera lui Șerban Matei început în august 1992, după absolvirea Academiei de Studii Economice, în departamentul de Back Office al BNR, pentru ca doi ani mai târziu să devină trader pe piețele valutare, monetare și de metale prețioase. Între 1996 și 1999 a condus divizia de valută și metale prețioase, răspunzând de tranzacțiile pe piețele interne și internaționale.

La începutul anilor 2000, Matei și-a mutat expertiza spre operațiunile de piață, urcând treptat de la șef de divizie la director adjunct și apoi, în 2010, la director al Departamentului de Operațiuni de Piață.

În 2012, Șerban Matei a fost desemnat reprezentant oficial al României la Fondul Monetar Internațional. În această calitate, a participat la negocieri cu FMI, Banca Mondială și diverse instituții europene