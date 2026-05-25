Potrivit MAE, circulația va fi restricționată astfel:

pentru autoturisme și vehicule comerciale ușoare, podul va fi închis pe 4 iunie 2026, între orele 09:00 și 21:00;

pentru vehiculele comerciale grele (autocamioane), traficul va fi oprit începând din 4 iunie, ora 09:00, până în 5 iunie, ora 09:00.

Autoritățile recomandă șoferilor să își planifice din timp traseele și să ia în calcul timpi suplimentari de așteptare sau rute alternative de tranzit între România și Bulgaria.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Ambasadei României în Republica Bulgaria: +359879440758.