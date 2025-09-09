O femeie a fost strivită de un camion, în Buzău. Se angajase în traversare printr-un loc nepermis

O femeie a murit, marţi, pe o strada din centrul municipiului Buzău după ce a fost strivită de un camion.

IPJ Buzău a transmis, marţi, că accidentul s-a petrecut pe strada Unirii din municipiul Buzău, aproape de intersecţia cu Bulevardul Nicolae Bălcescu.

Potrivit martorilor, femeia ar fi încercat să se angajeze în traversare printr-un loc nepermis, exact în momentul în care coloana de maşini în care se afla şi camionul ar fi primit verde la semafor şi s-a pus în mişcare

