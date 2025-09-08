Un doctor din Franța a otrăvit 30 de copii și adulți pentru a se lăuda cu abilitățile sale de resuscitare. 12 oameni au murit

08-09-2025 | 20:13
resuscitare
Un medic francez acuzat că a otrăvit 30 de copii și adulți pentru a-și etala abilitățile de resuscitare va fi judecat, în ceea ce procurorii spun că este un caz unic în istoria Franței. 12 dintre cei otrăviți de medicul anestezist au murit.

 

autor
Cristian Anton

Procesul anestezistului francez Frédéric Pechier, acuzat că a otrăvit 30 de pacienți, dintre care 12 au murit, într-o încercare distorsionată de a-și demonstra abilitățile de resuscitare, a început luni, într-un caz unic în istoria Franței, scrie France 24.

Procesul din orașul Besançon din estul țării urmează unei anchete de 8 ani care a șocat comunitatea medicală.

Medicul a declarat înainte de audiere că nu este responsabil pentru „suferința” presupuselor sale victime și a familiilor acestora.

Frédéric Pechier, în vârstă de 53 de ani, lucra ca anestezist la două clinici din orașul Besançon, când pacienții au intrat în stop cardiac în circumstanțe suspecte între 2008 și 2017. Doisprezece nu au mai putut fi resuscitați.

El este acuzat că a declanșat atacuri de cord la pacienți pentru a-și putea etala abilitățile de resuscitare și a-și discredita colegii.

Cea mai tânără presupusă victimă a lui Pechier, un copil de 4 ani identificat drept Teddy, a supraviețuit la două stopuri cardiace în timpul unei operații de rutină la amigdale în 2016. Cea mai în vârstă presupusă victimă a medicului avea 89 de ani.

Procesul încheie o anchetă de 8 ani care a șocat comunitatea medicală. Pechier a negat acuzațiile. Medicul a fost întâmpinat la sosirea sa la tribunal de mai multe rude ale victimelor sale.

Este necesar să punem toate cărțile pe masă”, a declarat luni Pechier pentru postul de televiziune RTL, adăugând că are „argumente puternice” în apărarea sa.

Întrebat despre suferința familiilor care vor participa la proces, care va dura până în decembrie, Pechier a răspuns: „Înțeleg perfect, dar, pe de altă parte, nu sunt responsabil pentru suferința lor”.

Voia să le facă rău colegilor săi

Pechier, tată a trei copii, riscă închisoare pe viață dacă va fi condamnat. În prezent, nu se află în arest, ci sub supraveghere judiciară, o alternativă la arestul preventiv.

Pechier nu a mai practicat medicina din 2017, chiar dacă în 2023 a fost autorizat să lucreze cu condiția să nu intre în contact cu pacienții.

Aștept asta de 17 ani”, a spus Amandine Iehlen, al cărei tată în vârstă de 53 de ani a murit din cauza unui stop cardiac în timpul unei operații la rinichi în 2008.

O autopsie a relevat o supradoză de lidocaină, un anestezic local.

Procurorul Etienne Manteaux a declarat că acest caz este „fără precedent în istoria juridică franceză”.

O anchetă a fost deschisă în 2017 după stopuri cardiace suspecte în timpul operațiilor efectuate la pacienți considerați cu risc scăzut.

Pechier este suspectat că a manipulat pungile de paracetamol sau pungile de anestezie ale colegilor săi pentru a crea urgențe în sălile de operație unde putea interveni pentru a-și etala talentele de resuscitare.

Este acuzat de otrăvirea pacienților sănătoși pentru a le face rău colegilor cu care era în conflict”, a spus Manteaux.

Frédéric Pechier a fost primul care a intervenit când a avut loc stopul cardiac”, a adăugat procurorul. „Întotdeauna a avut o soluție”.

Pechier a dat vina pe „erorile medicale” ale colegilor săi pentru majoritatea otrăvirilor.

„Maraton juridic”. Medicul se considera cel mai bun

Unii colegi l-au descris pe Pechier drept un „anestezist vedetă”, în timp ce alții au spus că părea arogant și manipulator.

Un coleg a susținut că Pechier era „sigur că este cel mai bun” și îi plăcea „să se considere Zorro”.

Pe parcursul anchetei, anchetatorii au examinat peste 70 de rapoarte despre „evenimente adverse grave”, jargon medical pentru complicații neașteptate sau decese în rândul pacienților.

Cazurile a 30 de pacienți care au suferit stop cardiac în timpul unei intervenții chirurgicale la Clinica Saint-Vincent și la Policlinica Franche-Comté au ajuns în instanță.

El a criticat ancheta. „Ce s-a întâmplat cu celelalte cazuri? Nu au fost reținute pentru că Pechier nu a fost implicat în ele”, a spus el.

Echipa sa de apărare va pleda pentru achitare. „Este foarte ușor să acuzi oameni, este mai greu să dovedești lucruri”, a declarat reporterilor unul dintre avocații săi, Randall Schwerdorffer.

Peste 150 de părți civile vor fi reprezentate la proces.

În primele două săptămâni, instanța va examina cele mai recente cazuri ale lui Pechier, cele care au stârnit suspiciunile anchetatorilor și au dus la plasarea anestezistului sub anchetă în 2017.

Ulterior, fiecare dintre intoxicațiile atribuite medicului va fi examinată.

Va fi un maraton juridic, dar suntem pregătiți”, a declarat pentru AFP Stephane Giuranna, avocat al mai multor părți civile. „Toate drumurile duc la Pechier”.

Sursa: StirilePROTV

Dată publicare: 08-09-2025 20:13

