O femeie a fost condamnată la patru ani de închisoare pentru şantaj la adresa fotbalistului Son Heung-Min

Stiri actuale
08-12-2025 | 13:04
Son Heung-Min
Getty

O tânără de aproximativ 20 de ani a fost condamnată la patru ani de închisoare la Seul, după ce a pretins că este însărcinată și l-a șantajat pe fotbalistul Son Heung-Min.

autor
Ioana Andreescu

Acuzata, „în vârstă de aproximativ 20 de ani şi al cărei nume de familie este Yang”, a fost condamnată „la patru ani de închisoare pentru şantaj”, a anunţat postul de televiziune.

Yang a fost acuzată că l-a extorcat pe Son cu 300 de milioane de woni (200.000 de dolari) la sfârşitul anului 2024, după ce i-a trimis o imagine a unei ecografii fetale şi l-a ameninţat că va face publică sarcina ei, potrivit agenţiei de presă Yonhap.

Apoi a încercat să-i extorcheze încă 70 de milioane de woni, cu complicitatea unui prieten, identificat ca fiind Yong, care a fost condamnat la doi ani de închisoare pentru tentativă de şantaj, a precizat Yonhap.

Amândoi sunt închişi din luna mai. Fotbalistul a refuzat să plătească această ultimă sumă şi a depus plângere.

Citește și
laptop
O nouă înșelătorie circulă pe internet sub forma unei citații oficiale false. Avertismentul DNSC

Procesul a avut loc luna trecută, în cadrul unei şedinţe cu uşile închise, la care Son Heung-min a comparut, au relatat mass-media locale.

Fotbalistul, în vârstă de 33 de ani, joacă la Los Angeles FC din august, după zece sezoane la Tottenham.

Ciprian Ciucu, candidatul PNL, a devenit noul primar general al Capitalei. Surpriza este plasarea candidatului independent suținut de AUR

Sursa: News.ro

Etichete: fotbalist, inselatorie, puscarie,

Dată publicare: 08-12-2025 13:04

Articol recomandat de sport.ro
Salah pleacă! Fabrizio Romano a anunțat unde va ajunge starul egiptean. Sumele contractului, uluitoare
Salah pleacă! Fabrizio Romano a anunțat unde va ajunge starul egiptean. Sumele contractului, uluitoare
Citește și...
Administrația Trump anulează proiecte de energie verde de 13 miliarde de dolari. „Cea mai mare înşelătorie din lume”
Stiri externe
Administrația Trump anulează proiecte de energie verde de 13 miliarde de dolari. „Cea mai mare înşelătorie din lume”

Departamentul Energiei al SUA a anunțat miercuri că va anula peste 13 miliarde de dolari, fonduri alocate de administrația Biden pentru proiecte de energie eoliană, solară, baterii și vehicule electrice, potrivit Reuters și preluat de News.ro.  

O nouă înșelătorie circulă pe internet sub forma unei citații oficiale false. Avertismentul DNSC
Stiri actuale
O nouă înșelătorie circulă pe internet sub forma unei citații oficiale false. Avertismentul DNSC

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică atrage atenţia asupra unei noi tentative de înşelătorie care circulă online sub forma unei aşa-zise citaţii oficiale.

Inșelătorie de peste 17 milioane de dolari. Doi administratori din Timiș promiteau parcuri fotovoltaice în toată țara
Stiri actuale
Inșelătorie de peste 17 milioane de dolari. Doi administratori din Timiș promiteau parcuri fotovoltaice în toată țara

Cu promisiunea unui proiect uriaș de parcuri fotovoltaice în toată țara, doi administratori ai unei firme din Timiș au pus la cale o înșelătorie de peste 17 milioane de dolari.

Recomandări
Ciprian Ciucu: „Aşteptările mele pentru primul an vor fi temperate. Cea mai mare provocare va fi întocmirea bugetului”
Stiri Politice
Ciprian Ciucu: „Aşteptările mele pentru primul an vor fi temperate. Cea mai mare provocare va fi întocmirea bugetului”

Primarul ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat luni că aşteptările sale pentru primul an vor fi mai degrabă temperate şi probabil cea mai mare provocare va fi întocmirea bugetului.

Dragoş Pîslaru: Am decis să sesizez Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor electrice pentru elevi
Stiri Politice
Dragoş Pîslaru: Am decis să sesizez Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor electrice pentru elevi

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, va sesiza Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor electrice pentru elevi. Decizia vine după ce s-au constatat disfuncţionalităţi privind utilizarea banilor europeni.

Situație bizară în Capitală. 8 candidați au luat mai puține voturi decât semnăturile necesare pentru depunerea candidaturilor
Alegeri locale 2025
Situație bizară în Capitală. 8 candidați au luat mai puține voturi decât semnăturile necesare pentru depunerea candidaturilor

Opt dintre candidații la Primăria Capitalei nu au reușit să obțină la alegerile din 7 decembrie - ca număr de voturi - nici măcar un sfert din numărul de semnături pe care le-au depus când s-au înscris în cursa electorală.

Top citite
1 vot
Inquam Photos / George Călin
Alegeri locale 2025
Alegeri locale parțiale 7 decembrie 2025. Marcel Ciolacu este noul președinte al CJ Buzău - rezultate finale
2 Targ de craciun Brasov cu zapada
Shutterstock
Stiri Turism
Târg de Crăciun Brașov 2025. Ce să vizitezi și ce să faci ca turist aici
3 horoscop
Shutterstock
Stiri Diverse
Horoscop: Patru zodii pe care primesc vești importante în carieră în săptămâna 8-14 decembrie 2025
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Decembrie 2025

01:46:56

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 08 Decembrie 2025

03:32:45

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 27

43:57

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28