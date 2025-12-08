O femeie a fost condamnată la patru ani de închisoare pentru şantaj la adresa fotbalistului Son Heung-Min

O tânără de aproximativ 20 de ani a fost condamnată la patru ani de închisoare la Seul, după ce a pretins că este însărcinată și l-a șantajat pe fotbalistul Son Heung-Min.

Acuzata, „în vârstă de aproximativ 20 de ani şi al cărei nume de familie este Yang”, a fost condamnată „la patru ani de închisoare pentru şantaj”, a anunţat postul de televiziune.

Yang a fost acuzată că l-a extorcat pe Son cu 300 de milioane de woni (200.000 de dolari) la sfârşitul anului 2024, după ce i-a trimis o imagine a unei ecografii fetale şi l-a ameninţat că va face publică sarcina ei, potrivit agenţiei de presă Yonhap.

Apoi a încercat să-i extorcheze încă 70 de milioane de woni, cu complicitatea unui prieten, identificat ca fiind Yong, care a fost condamnat la doi ani de închisoare pentru tentativă de şantaj, a precizat Yonhap.

Amândoi sunt închişi din luna mai. Fotbalistul a refuzat să plătească această ultimă sumă şi a depus plângere.

Procesul a avut loc luna trecută, în cadrul unei şedinţe cu uşile închise, la care Son Heung-min a comparut, au relatat mass-media locale.

Fotbalistul, în vârstă de 33 de ani, joacă la Los Angeles FC din august, după zece sezoane la Tottenham.

