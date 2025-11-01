O familie întreagă, nenorocită de tatăl care mâna băut căruța, noaptea, de la cimitir. O fetiță de trei săptămâni a murit

O fetiță de trei săptămâni a murit, iar alţi trei copii au ajuns la spital, unul în stare critică, după ce o mașină a izbit în plin o căruță intrată pe contrasens. Atelajul nu era semnalizat, iar cel care îl conducea era băut.

Accidentul a fost surprins de camera de bord a autoturismului implicat în această tragedie.

Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

Tragedia s-a petrecut în apropiere de localitatea Suciu de Jos, județul Maramureș. Camera de bord a surprins secundele înfiorătoare de dinaintea impactului.

În căruță se aflau șapte membri ai aceleiași famili - trei adulţi şi patru copii - care se întorceau de la cimitir. Potrivit polițiștilor, vehiculul nu era vizibil în trafic, și nu avea elemente de semnalizare.

Cel care mâna calul ar fi încercat să depășească un alt atelaj, fără să se asigure, iar șoferul unui autoturism s-a trezit, brusc, cu el în față.

Toți cei aflați în căruţă au fost azvârliţi pe șosea. Între ei, o fetiță abia născută.

Dan Bercea, medic UPU Spitalul Orășenesc Târgu Lăpuș: „Pacienții gravi au fost doi: o fetiță de trei săptămâni adusă de colegii de la ambulanță în comă și echipajul de prim ajutor Târgu Lăpuș a adus un băiețel de șase ani, tot în comă, cu vizibile traume craniene, faciale. Eu personal am resuscitat fetița de trei săptămâni. A decedat la noi în Târgu Lăpuș."

Ionel Todoran, primarul comunei Suciu de Jos: „Era noapte, căruța nu a fost semnalizată și sigur nu ai cum să o vezi până te-ai întâlnit cu ea la 20 de metri, față în față"

b „Forțele de intervenție au evaluat medical toate cele nouă persoane implicate în eveniment, dintre care patru erau minori"

Alți doi copii sunt internați. Mama are răni ușoare, iar tatăl, care conducea căruța, a suferit o fractură deschisă de gambă. În maşină erau un tânăr de 27 de ani și o fată de 20.

Căruțașul era băut, aparatul etilotest a indicat o concentrație alcoolică de 0,91 la mie. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

