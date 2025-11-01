O familie întreagă, nenorocită de tatăl care mâna băut căruța, noaptea, de la cimitir. O fetiță de trei săptămâni a murit

Stiri actuale
01-11-2025 | 19:29
×
Codul embed a fost copiat

O fetiță de trei săptămâni a murit, iar alţi trei copii au ajuns la spital, unul în stare critică, după ce o mașină a izbit în plin o căruță intrată pe contrasens. Atelajul nu era semnalizat, iar cel care îl conducea era băut.

autor
Elena Bejinaru,  Ioan Vrâncean

Accidentul a fost surprins de camera de bord a autoturismului implicat în această tragedie.

Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

Tragedia s-a petrecut în apropiere de localitatea Suciu de Jos, județul Maramureș. Camera de bord a surprins secundele înfiorătoare de dinaintea impactului.

În căruță se aflau șapte membri ai aceleiași famili - trei adulţi şi patru copii - care se întorceau de la cimitir. Potrivit polițiștilor, vehiculul nu era vizibil în trafic, și nu avea elemente de semnalizare.

Citește și
caruta accident
O persoană a murit și alte trei au fost rănite într-un accident dintre o autospecială de poliție și o căruță, în Galați

Cel care mâna calul ar fi încercat să depășească un alt atelaj, fără să se asigure, iar șoferul unui autoturism s-a trezit, brusc, cu el în față.

Toți cei aflați în căruţă au fost azvârliţi pe șosea. Între ei, o fetiță abia născută.

Dan Bercea, medic UPU Spitalul Orășenesc Târgu Lăpuș: Pacienții gravi au fost doi: o fetiță de trei săptămâni adusă de colegii de la ambulanță în comă și echipajul de prim ajutor Târgu Lăpuș a adus un băiețel de șase ani, tot în comă, cu vizibile traume craniene, faciale. Eu personal am resuscitat fetița de trei săptămâni. A decedat la noi în Târgu Lăpuș."

Ionel Todoran, primarul comunei Suciu de Jos: Era noapte, căruța nu a fost semnalizată și sigur nu ai cum să o vezi până te-ai întâlnit cu ea la 20 de metri, față în față"

b „Forțele de intervenție au evaluat medical toate cele nouă persoane implicate în eveniment, dintre care patru erau minori"

Alți doi copii sunt internați. Mama are răni ușoare, iar tatăl, care conducea căruța, a suferit o fractură deschisă de gambă. În maşină erau un tânăr de 27 de ani și o fată de 20.

Căruțașul era băut, aparatul etilotest a indicat o concentrație alcoolică de 0,91 la mie. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Sursa: Pro TV

Etichete: accident, maramures, fetita, caruta,

Dată publicare: 01-11-2025 19:02

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Superba Sorana Cîrstea poate câștiga o avere după ce a pierdut la Hong Kong
GALERIE FOTO Superba Sorana Cîrstea poate câștiga o avere după ce a pierdut la Hong Kong
Citește și...
Explicația polițistului care a intrat cu mașina într-o căruță. O femeie a murit și trei persoane au fost rănite
Stiri Virale
Explicația polițistului care a intrat cu mașina într-o căruță. O femeie a murit și trei persoane au fost rănite

Accident grav pe un drum din județul Galați. O autospecială de Poliție a izbit o căruță în care se aflau patru persoane. O femeie de 71 de ani, pasageră în atelaj, a murit pe loc. Celelalte trei persoane au ajuns cu răni la spital.

O persoană a murit și alte trei au fost rănite într-un accident dintre o autospecială de poliție și o căruță, în Galați
Stiri actuale
O persoană a murit și alte trei au fost rănite într-un accident dintre o autospecială de poliție și o căruță, în Galați

O persoană a murit şi alte trei au fost rănite într-un accident de circulaţie produs marţi dimineaţă, pe DJ 255, în judeţul Galaţi, între o autospecială de poliţie şi o căruţă.

ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Iași în care patru persoane dintr-o căruță au fost spulberate de o dubă
Stiri actuale
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Iași în care patru persoane dintr-o căruță au fost spulberate de o dubă

Un tată și unul dintre fiii săi au murit în urma unui accident dramatic petrecut, în județul Iași. După aceeași nenorocire, un alt băiat al bărbatului și nora acestuia au fost internați.

Căruță spulberată de dubiță în județul Iași: Doi bărbați au murit, o femeie însărcinată este în stare gravă
Stiri actuale
Căruță spulberată de dubiță în județul Iași: Doi bărbați au murit, o femeie însărcinată este în stare gravă

Două persoane au murit, iar alte trei - inclusiv o femeie însărcinată - au ajuns la spital în urma unui grav accident de circulație, petrecut azi-noapte la câțiva kilometri de Iași.

Un ploieștean a fost amendat cu 4.000 de lei în timp ce își renova imobilul. Pasul greșit care a dus la pedeapsă
Stiri actuale
Un ploieștean a fost amendat cu 4.000 de lei în timp ce își renova imobilul. Pasul greșit care a dus la pedeapsă

Un ploieștean care își renova locuința a fost amendat cu 4.000 de lei după ce a apelat la o persoană cu o căruță pentru a transporta sacii cu moloz, în loc să încheie un contract cu firma de salubritate pentru ridicarea deșeurilor din construcții.

Recomandări
Ce se întâmplă dacă nu se acordă împrumuturi de reparații pentru Ucraina. Planurile alternative care se află pe masa UE
Stiri externe
Ce se întâmplă dacă nu se acordă împrumuturi de reparații pentru Ucraina. Planurile alternative care se află pe masa UE

Liderii UE caută neîncetat soluții pentru a menține sprijinul financiar și militar acordat Ucrainei, după ce planul său principal - un împrumut uriaș de reparații bazat pe activele rusești înghețate - riscă să se împotmolească, arată o analiză Euronews.

30 de ani de PRO TV. 1996 - Emil Constantinescu l-a învins pe Ion Iliescu, iar România trăia cu speranța unui nou început
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 1996 - Emil Constantinescu l-a învins pe Ion Iliescu, iar România trăia cu speranța unui nou început

A mai rămas o lună până când PRO TV împlinește 30 de ani de existență, 30 de ani în care a demonstrat continuitate, încredere și forță.

Noul Guvern al Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu, a depus jurământul în prezenţa Maiei Sandu
Stiri Politice
Noul Guvern al Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu, a depus jurământul în prezenţa Maiei Sandu

Cabinetul de miniştri, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, a depus, sâmbătă, jurământul de învestire în prezenţa preşedintei Republicii Moldova, Maia Sandu şi a preşedintelui Parlamentului, Igor Grosu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 01 Noiembrie 2025

02:05:21

Alt Text!
I like IT
Ediția 25 - 2025

22:22

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E25

22:18

Alt Text!
La Măruță
31 Octombrie 2025

01:30:55

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28