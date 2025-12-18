O familie cu un copil de 3 ani a fost atacată pe o stradă din Brăila. Mașina lor a fost izbită intenționat de un șofer

Incident violent pe o stradă din județul Brăila. Un conflict mai vechi dintre doi tineri a degenerat într-un scandal în trafic. O familie cu un copil de 3 ani a fost atacată.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Mașina în care se aflau o femeie și un bărbat, împreună cu copilul lor de 3 ani, a fost izbită intenționat de un șofer de 27 de ani.

După ce i-a lovit cu mașina, șoferul și alți doi indivizi s-au dat jos și au atacat familia. Potrivit martorilor, ar fi pulverizat spray lacrimogen în autoturism.

Bărbatul care se afla la volan, un tânăr de 25 de ani, a fost lovit cu mai multe obiecte. Tânăra care îl însoțea i-a sărit în ajutor și s-a ales și ea cu răni.

Mai mulți trecători au reușit să-i despartă pe indivizi. Femeia a primit îngrijiri medicale la fața locului, în timp ce bărbatul de 25 de ani a fost transportat la spital pentru investigații. Copilul este în afara oricărui pericol.

Între timp, atacatorul a primit un ordin provizoriu de protecție. Nu are voie să se apropie la mai puțin de 200 de metri de victimă și de casa ei.

