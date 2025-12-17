Carambol pe podul rutier de la Cernavodă. Circulația a fost blocată. Cum s-a produs accidentul

Circulaţia pe podul rutier de la Cernavodă a fost blocată miercuri în urma unui carambol produs între şase autoturisme care circulau din sensuri opuse, pe un carosabil acoperit cu polei, accident soldat cu pagube materiale.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dobrogea al judeţului Constanţa, la faţa locului au fost trimise o autospecială de intervenţie şi două echipaje medicale de la SMURD, respectiv Serviciul de Ambulanţă Judeţean. Circulaţia pe podul rutier a fost blocată temporar. În cele şase autoturisme implicate în accident erau opt persoane, acestea neavând nevoie de îngrijiri medicale.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa a informat că lucrătorii Poliţiei oraşului Cernavodă au fost sesizaţi în jurul orei 7:40, prin apel 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier pe podul rutier de la Cernavodă.

"Din primele verificări a reieşit faptul că, pe fondul condiţiilor meteorologice nefavorabile, respectiv ceaţă şi polei format pe carosabil, a avut loc o tamponare între 6 autovehicule, care circulau din sensuri opuse. Evenimentul rutier s-a soldat cu pagube materiale", se mai spune în comunicatul IPJ.

Poliţiştii au luat legătura cu reprezentanţii autorităţilor publice locale, fiind solicitată prezenţa utilajelor care să împrăştie material antiderapant pe carosabil.

"Pentru circulaţie în condiţii de siguranţă şi pentru prevenirea accidentelor rutiere, poliţiştii vă recomandă să adaptaţi viteza la condiţiile de drum, să păstraţi o distanţă de siguranţă faţă de vehiculul care circulă în faţă sau din sens opus şi să evitaţi bruscarea comenzilor autovehiculului. De asemenea, în funcţie de starea carosabilului, autovehiculul trebuie să fie echipat cu anvelope corespunzătoare, iar instalaţiile de iluminare, climatizare şi dezaburire să fie în stare bună de funcţionare", atenţionează IPJ Constanţa.

