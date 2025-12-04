O falsă avocată, ridicată de poliţie după ce ar fi păcălit mai multe persoane din Prahova cu sume consistente de bani

Stiri actuale
04-12-2025 | 17:41
femeie arestata

 

O falsă avocată este acuzată că a obţinut sume consistente de bani de la persoane din judeţul Prahova pe care pretindea că le va reprezenta în cauze civile şi penale, activitatea infracţională având loc pe parcursul mai multor ani.

autor
Vlad Dobrea

Potrivit datelor comunicate, joi, de Inspectoratul Judeţean de Poliţie (IJP) Prahova, anchetatorii au efectuat o percheziţie domiciliară în judeţul Constanţa într-un dosar de înşelăciune şi exercitarea fără drept a unei profesii pentru care este necesară o calificare specială, ambele în formă continuată.

"Cercetările sunt efectuate într-un dosar penal în care o persoană este bănuită că, în perioada 2018-2023, ar fi indus în eroare mai multe persoane vătămate de pe raza municipiului Câmpina şi a unor localităţi limitrofe, pretinzând fără drept că deţine calitatea profesională necesară pentru a le reprezenta interesele în diverse cauze judiciare, obţinând astfel beneficii materiale", precizează IJP.

Surse judiciare au declarat, că femeia care pretindea a fi avocat a obţinut sume consistente de la diverse persoane sub pretextul că le va reprezenta în cauze penale şi civile.

În urma percheziţiei, femeia a fost dusă la audieri.

Citește și
casatorie romi
„Regele romilor”, Daniel Cioabă, anchetat după logodna fiului său de 16 ani cu o minoră de 14 ani. Fata a rămas însărcinată

Activitatea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor din cadrul Poliţiei oraşului Hârşova şi de cel al luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Constanţa.

Cercetările sunt în curs, urmând ca, în funcţie de concluziile rezultate, să fie dispuse măsurile legale care se impun.

Sursa: Agerpres

Etichete: prahova, identitate falsa, avocata,

Dată publicare: 04-12-2025 17:41

Articol recomandat de sport.ro
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
Citește și...
„Regele romilor”, Daniel Cioabă, anchetat după logodna fiului său de 16 ani cu o minoră de 14 ani. Fata a rămas însărcinată
Stiri actuale
„Regele romilor”, Daniel Cioabă, anchetat după logodna fiului său de 16 ani cu o minoră de 14 ani. Fata a rămas însărcinată

Daniel Cioabă, autointitulat rege al romilor din România, este vizat de o anchetă a poliției privind logodna fiului său de 16 ani cu o copilă cu 2 ani mai mică. În urma relației, adolescenta a născut un copil.

Avocata din Cluj și alți opt membri ai rețelei de traficanți de droguri au fost reținuți. Ce s-a găsit la percheziții
Stiri actuale
Avocata din Cluj și alți opt membri ai rețelei de traficanți de droguri au fost reținuți. Ce s-a găsit la percheziții

Nouă membri ai rețelei de traficanți de droguri acuzați că au introdus substanțe interzise în țară și chiar în penitenciarele din România au fost reținuți.

Șeful Poștei Române: Guvernul nu știe ce vrea de la companiile de stat. Dacă se vrea profit, să nu mai plafoneze veniturile
Stiri actuale
Șeful Poștei Române: Guvernul nu știe ce vrea de la companiile de stat. Dacă se vrea profit, să nu mai plafoneze veniturile

Directorul general al Poștei Române, Valentin Ștefan, afirmă că Guvernul nu știe ce așteaptă de la companiile de stat, nu le cunoaște, iar angajații nu știu ce li se cere.

Recomandări
Cine conduce în preferințele bucureștenilor pentru Primăria Capitalei, în săptămâna alegerilor - Sondaj
Alegeri locale 2025
Cine conduce în preferințele bucureștenilor pentru Primăria Capitalei, în săptămâna alegerilor - Sondaj

Lupta pentru Primăria Capitalei se anunță una strânsă, potrivit unui sondaj INSCOP. Pe primele locuri în top se află Daniel Băluță (PSD), Ciprian Ciucu (PNL) și Anca Alexandrescu (independentă).

Putin amenință că va ajunge la granițele României fie „prin arme”, fie „prin alte mijloace”. „Eliberăm Novorusia” | HARTĂ
Stiri externe
Putin amenință că va ajunge la granițele României fie „prin arme”, fie „prin alte mijloace”. „Eliberăm Novorusia” | HARTĂ

Președintele rus Vladimir Putin nu are de gând să încheie prea curând războiul din Ucraina și a anunțat că va cuceri Donbasul și va forma așa-zisa Novorusia fie pe „cale militară”, fie „prin alte mijloace”.

În Parlament se caută vinovații pentru criza apei din Prahova. Oamenii stau în continuare cu bidoanele la cozi
Stiri actuale
În Parlament se caută vinovații pentru criza apei din Prahova. Oamenii stau în continuare cu bidoanele la cozi

În vreme ce în Parlament au loc audieri și se caută vinovați pentru criza apei din Prahova, cei mai bine de 100.000 de oameni care de vinerea trecută nu au apă la robinete așteaptă o rezolvare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
04 Decembrie 2025

01:44:07

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 04 Decembrie 2025

01:22:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
03 Decembrie 2025

01:31:37

Alt Text!
ePlan
Ediția 6

17:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28