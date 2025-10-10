Eleva care a amenințat un coleg cu briceagul la un liceu din Târgu Jiu a fost plasată sub control judiciar

Tânăra de 18 ani, elevă la un liceu din Târgu Jiu, a fost reținută de polițiști după ce l-a amenințat cu un briceag pe un elev de 15 ani.

Incidentul, care a avut loc pe holul instituției de învățământ unde studiază cei doi, a dus la punerea ei sub control judiciar, a declarat vineri pentru AGERPRES purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj, Ioana Nanu.

Potrivit acesteia, perioada controlului judiciar este de 60 de zile.

Poliţiştii din Târgu Jiu au fost sesizaţi, miercuri, în mod direct de către un cadru didactic al unei unităţi de învăţământ din municipiu cu privire la o altercaţie între doi elevi ai instituţiei.

„Din primele verificări efectuate de poliţiştii ajunşi la faţa locului a reieşit faptul că în jurul orei 12:50, în timp ce se afla pe holul liceului, o tânără în vârstă de 18 ani, din comuna Băleşti, elevă a clasei a XI-a, în urma unui conflict spontan ar fi ameninţat cu un obiect tăietor-înţepător un alt elev care îşi urmează cursurile la aceeaşi unitate de învăţământ, în vârstă de 15 ani, din Târgu Jiu, fiindu-i provocată o stare de temere. Tânărului de 15 ani i-au fost aduse la cunoştinţă prevederile Legii 26/2024, acesta opunându-se emiterii unui ordin de protecţie provizoriu, fiindu-i înmânată o cerere pentru a se adresa instanţei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ameninţare şi port ilegal de obiecte periculoase", a menţionat, joi, Ioana Nanu.

Poliția și școala investighează cazul

În paralel, şi Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Gorj a demarat o anchetă, monitorizând situaţia.

„În data de 8 octombrie, în jurul orei 12:50, în holul unei unităţi de învăţământ de pe raza municipiului Târgu Jiu a avut loc un conflict spontan între o elevă de 18 ani (clasa a XI-a) şi un elev de 15 ani (clasa a IX-a), eleva ameninţându-l cu un obiect tăietor-înţepător. (...) A fost apelat în regim de urgenţă IPJ Gorj, eleva fiind identificată, deşi părăsise perimetrul şcolii. Unitatea şcolară a demarat verificarea situaţiei, urmându-se paşii procedurali (convocarea comisiei de combatere a violenţei, convocarea consiliului clasei în care învaţă eleva, convocarea consiliului profesoral al unităţii) pentru tragerea la răspundere a celor vinovaţi", a precizat purtătorul de cuvânt al ISJ Gorj, Ionuţ Catrina.

