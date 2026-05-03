”În cursul acestei zile, in jurul orei 12:15, Secţia de Poliţie Rurală Bălcăuţi din cadrul Poliţiei Oraşului Siret a fost sesizată direct de către o localnică cu privire la faptul că pe un teren agricol de la periferia comunei Şerbăuti, jud. Suceava a fost identificat un aparat ce are caracteristicile unui apart de zbor fără pilot, de mici dimensiuni, tip dronă”, anunţă ISU Suceava.

Echipajul de serviciu s-a deplasat de urgenţă în zona indicată, stabilind că cele sesizate se confirmă, pe un câmp arat de la periferia comunei Şerbăuti fiind identificat un aparat de zbor de mici dimensiuni având caracteristicile unei drone, fără a prezenta inscripţionări letrice vizibile. Zona în care a fost identificat obiectul este situată la cca. 20 km de graniţa cu Ucraina.

”S-a procedat de urgenţă la delimitarea zonei adiacente, fiind solicitate echipaje suplimentare pentru asigurarea pazei perimetrului de interes”, transmite ISU Suceava.

Au fost informate structurile specializate ale statului.

Verificările sunt desfăşurate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava, pentru a fi stabilite circumstanţele producerii evenimentului şi dispuse măsurile conforme, în funcţie de constatările efectuate în teren şi protocoalele incidente specifice, scrie News.ro.

„În continuarea informării privind obiectul fără pilot identificat în cursul acestei zile pe un teren agricol de la periferia comunei Șerbăuti,vă comunicăm că în urma verificărilor efectuate de către echipa de specialiști deplasată la fața locului, s-a stabilit că drona nu prezintă elemente de interes pirotehnic.

Cercetările și verificările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii evenimentului sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava”, a transmis și IPJ Suceava.