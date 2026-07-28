Potrivit anchetatorilor, certurile în familie s-au ținut lanț în ultima perioadă, iar relația dintre cele două a devenit tot mai tensionată. Zilele trecute, după un scurt schimb de replici, scandalul a escaladat rapid, iar nora ar fi devenit tot mai violentă.

Ar fi început să își amenințe mama soacra, adresându-i cuvinte și expresii jignitoare. Speriată și ajunsă la capătul puterii, soacra a sunat la 112 să ceară ajutor.

Ajunși la fața locului, polițiștii au încercat să o calmeze pe femeie, însă comportamentul violent a continuat și în prezența agenților, spun anchetatorii. Astfel, pe loc, a fost emis un ordin de protecție provizoriu.

Chiar dacă nu a fost lovită, convinsă că certurile nu se vor termina acolo, soacra a mers în instanță și a reușit să obțină un ordin de protecție pentru un an. Acum, nora nu mai are voie să se apropie de soacra ei și trebuie să părăsească casa în care locuiau împreună.