Fiscul va verifica și alte venituri obținute peste hotare și îi va anunța pe cei care trebuie să își clarifice situația fiscală. Cei care nu își declară veniturile și nu se conformează riscă un impozit de 70%.

În perioada următoare, ANAF le va trimite notificări românilor care au obținut venituri în străinătate și ar putea avea obligația să le declare și în România. Verificările îi vizează pe cei care au rămas rezidenți fiscali în țară și pentru care Fiscul trebuie să stabilească dacă veniturile trebuie să fie impozitate aici.

Datele ANAF arată că au fost înregistrate declarații pentru 58.524 de contribuabili, aferente veniturilor impozabile din 2025. Valoarea totală a veniturilor impozabile depășește 5 miliarde de lei, adică aproximativ 1 miliard de euro. 77% din sumă provine din investiții. Tot investițiile au și cei mai mulți contribuabili. La polul opus sunt veniturile din agricultură: doar 9 contribuabili, cu aproximativ 4.600 de euro de persoană.

Specialiștii fiscali spun că cei care au lucrat în străinătate, au fost impozitați acolo și și-au stabilit rezidența fiscală în acel stat nu datorează, de regulă, impozit și în România. În schimb, ANAF verifică situația celor care au rămas rezidenți fiscali în țară și au obținut venituri din străinătate în ultimii ani.

Și premiile din străinătate sunt vizate de ANAF

Cornel Grama, specialist fiscal: ”Dacă are venituri din câștiguri la bursă, dacă și-a închiriat acolo niște imobile, dar nu și-a stabilit rezidența fiscală în țara respectivă, deci are tot în România, e legat aici de Fiscul din România, atunci el trebuie să vină și să lămurească treaba asta. Dacă nu fac treaba asta, atunci, după notificarea de conformare, o să vină o decizie de impunere din oficiu”.

Și premiile obținute din străinătate sunt luate în vizor.

Alex Anghel, cofondator aplicație de contabilitate: ”Dacă cel care oferă premiul nu este o companie românească, atunci trebuie să declari singur prin declarația unică”.

Persoanele care nu își declară veniturile și nu își clarifică situația fiscală în urma verificărilor ANAF riscă impozitarea cu 70% a sumelor a căror sursă nu poate fi justificată.