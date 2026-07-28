Ljubisa Karovic, în vârstă de 61 de ani, a scăpat cu răni la nivelul gâtului și umerilor după ce un geam al avionului s-a spart la aproximativ 6.000 de metri altitudine , în timpul zborului FR1879 de la Salonic, Grecia, către Memmingen, lângă München, Germania, pe 10 iulie, relatează Daily Mail.

Soția sa, Svetlana Grković, a declarat că a trebuit să își tragă soțul înapoi în avion, deoarece acesta și-a pierdut cunoștința de mai multe ori.

Purtând un guler cervical pe care va trebui să îl folosească cel puțin șase săptămâni, omul de afaceri sârb susține că niciun reprezentant Ryanair nu l-a contactat după incident.

„Tot ce am primit au fost e-mailuri trimise fiului meu, care ne-a rezervat biletele, în care eram întrebați dacă vrem să ne reprogramăm zborul și eram întrebați cum mă simt. Dar nimeni din companie nu m-a contactat direct, nici măcar un telefon pentru a-și arăta îngrijorarea.”, a declarat Ljubisa pentru Daily Mail.

Svetlana a mai susținut că membrii echipajului „nu au făcut nimic” și „păreau speriați”, în timp ce pasagerii încercau să îl țină pe Ljubisa de picioare pentru a-l trage înapoi în avion.

Avionul Boeing 737 s-a întors pe aeroportul din Salonic, unde era așteptat de personalul medical și de o ambulanță care l-a transportat pe Ljubisa la spital.

Alți pasageri au povestit că au auzit o bubuitură puternică, „ca atunci când explodează o anvelopă”, înainte ca geamul să se spargă.

Compania aeriană a refuzat să comenteze în timp ce investigația privind incidentul este în desfășurare.

„Echipa noastră de relații cu clienții a ținut legătura activ cu familia încă de la incident. Echipajul nostru a făcut o treabă fenomenală și a readus aeronava la Salonic. Toată lumea, fără excepție, a coborât din avion. A fost o treabă excelentă făcută de echipajul de cabină și de piloți.”, a declarat directorul financiar al grupului Ryanair, Neil Sorahan.