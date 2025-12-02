Criza apei din Prahova. Ministrul Sănătății a instituit celulă de urgență, cinci spitale din București vor prelua pacienți

02-12-2025 | 19:54
alexandru rogobete
Agerpres

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Robete, a anunțat marți seară la Ploiești că a fost creată o celulă de urgență cu cinci spitale din București, pregătite să preia pacienți din Prahova în criza apei.

autor
Aura Trif

"Am convocat împreună cu preşedintele Consiliului Judeţean Prahova o şedinţă de urgenţă cu toţi managerii unităţilor sanitare care sunt implicaţi în această situaţie, respectiv cu conducerea Direcţiei de Sănătate Publică, alături de şeful Inspecţiei Sanitare de Stat din Ministerul Sănătăţii şi şeful Corpului de Control din Ministerul Sănătăţii. Discuţiile s-au axat pe situaţia unităţilor sanitare care nu beneficiază de apă potabilă şi nici menajeră în acest moment de la reţeaua centralizată. Vorbim aici despre Spitalul Municipal din Câmpina, Spitalul de Psihiatrie Voila, Spitalul de Pneumoftizologie din Floreşti, Spitalul Orăşenesc Băicoi şi Spitalul de Pneumologie Breaza. La discuţie a participat şi managerul unităţii sanitare din Ploieşti, anume al Spitalului Judeţean din Ploieşti. În momentul de faţă, în aceste cinci unităţi sanitare sunt internaţi 378 de pacienţi, iar personalul care deserveşte unităţile sanitare amintite mai sus este în număr de 1.260", a spus ministrul Rogobete, într-o conferinţă de presă.

Potrivit acestuia, cinci spitale vor avea paturi disponibile pentru a prelua pacienţi din judeţul Prahova în caz de nevoie.

"La Ministerul Sănătăţii am convocat şi dispus în această seară o celulă de urgenţă, în care am inclus spitalele de urgenţă din Bucureşti şi aici vorbesc de Spitalul Universitar, Spitalul Bagdasar, Floreasca, Spitalul Elias şi Spitalul de Urgenţă pentru Copii. În cazul în care va fi necesar transferul pacienţilor internaţi deja sau în cazul în care vom avea o situaţie de urgenţă la nivelul judeţului - şi discutăm despre o situaţie în care avem victime multiple care au nevoie de asistenţă medicală, toate aceste unităţi sanitare vor avea până luni, inclusiv, un număr de 5 paturi din zona chirurgicală şi 5 paturi din zona nechirurgicală blocate pentru judeţul Prahova pentru a putea răspunde nevoii, necesităţii de transfer sau în cazul în care apar anumite urgenţe. (...) În acest moment, Spitalul Judeţean dispune de numărul de locuri necesare în zona de ATI, dar şi în zona de secţii medicale sau chirurgicale şi putem răspunde urgenţelor medicale din judeţ. Însă, dacă apar situaţii în care numărul de pacienţi creşte, atunci suntem pregătiţi cu spitalele din Bucureşti, cele amintite, care vor rămâne în celula de criză coordonată direct de către mine până luni inclusiv", a arătat Alexandru Rogobete.

Ministrul a explicat că situaţia de urgenţă medicală este împărţită în două componente, respectiv una care face referire la zona de sănătate publică pentru populaţia generală, iar apoi situaţia de urgenţă medicală sau medico-chirurgicală.

Diana Buzoianu
Ce s-a întâmplat cu apa din Prahova, barajul Paltinu. Diana Buzoianu cere demisia directorilor: Am trimis Corpul de Control

Rogobete a punctat că situaţia este una de alertă din punctul de vedere al sănătăţii publice, însă la această oră nu reprezintă o situaţie de urgenţă medicală.

"Sigur că Inspecţia Sanitară de Stat din Ministerul Sănătăţii a lăsat şi recomandările necesare pentru monitorizarea şi controlul infecţiilor asociate a activităţii medicale în unităţile sanitare care nu dispun de apă potabilă sau menajeră în acest moment, iar în discuţia avută cu domnul prim-ministru vom suplimenta cu 1.640 de peturi la 2 litri pe zi, până luni inclusiv, zilnic 1.640, pentru alimentarea celor 5 spitale cu apă potabilă, atât pentru pacienţi, cât şi pentru personalul medical încadrat acolo", a mai arătat ministrul Sănătăţii.

El a făcut apel la calm şi echilibru şi a precizat că, în momentul de faţă, nu se ia în calcul închiderea spitalelor.

"Sfatul medical, dacă doriţi, este să consume apă îmbuteliată. Doar apă îmbuteliată în această perioadă", a mai subliniat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.  

Centrala electrică de la Brazi, din judeţul Prahova, a fost oprită, marţi. Centrala electrică cu emisii de CO₂ semnificativ reduse faţă de centralele pe cărbune nu mai poate funcționa din cauza lipsei apei, în urma golirii lacului de acumulare de la Paltinu, care a lăsat și 100.000 de oameni din două județe fără alimentare cu apă.

Oprirea centralei are loc pe fondul crizei apei cauzate de creșterea turbidității în barajul Paltinu, care furniza apă și către platforma industrială.

Viața lui Adrian Mutu, spusă ca niciodată până acum, în miniseria „Il Fenomeno” - Exclusiv pe VOYO

Sursa: Agerpres

