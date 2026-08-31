Participanţilor li se pregătiseră Ayahuasca, mescalină, ciuperci halucinogene şi inclusiv recipiente pentru vomat. Organizatorii au fost puşi sub acuzare, cei doi străini fiind arestaţi preventiv, iar românca, plasată sub control judiciar, scrie news.ro.

Evenimentul, organizat la o pensiune din localitatea Boşorod, judeţul Hunedoara, a fost promovat pe reţelele de socializare drept o călătorie în care oamenii se „reconectează cu sinele”.

Potrivit procurorilor, participanţii au fost „recrutaţi” în urma unor interviuri organizate în vara acestui an, fiecare plătind sume de 590 şi 650 euro. Participarea la interviuri se făcea doar pe bază de recomandare, preţul incluzând atât aşa-numitele ceremonii, pentru care au fost aduse persoane care se prezentau drept şamani din Peru, cât şi cazarea şi masa.

Ancheta DIICOT arată că în 27 august, cei doi străini au introdus în ţară droguri de mare risc.

„Investigaţiile au arătat că în cursul «ritualurilor» urmau să fie distribuite şi consumate droguri de mare risc, puse la dispoziţie de «şamani», sub formă de Ayahuasca, care conţine DMT – drog de mare risc şi «San Pedro» – denumirea populară pentru un cactus din specia Echinopsis pachanoi, care conţine mescalină – substanţă psihedelică, care reprezintă drog de mare risc. La ceremonia spirituală denumită «Amazon Weekend», îşi anunţaseră prezenţa şamani şi alte persoane care, conform promovării on-line a evenimentului, doreau «reconectarea cu sinele»”, informează DIICOT, într-un comunicat dat publicităţii luni.

Ce au găsit anchetatorii în pensiune

Vinerea trecută, poliţişti şi procurori antidrog au făcut o percheziţie la pensiunea care găzduia evenimentul, unde au găsit peste 6,6 litri substanţă lichidă conţinând mescalină, mai multe recipiente conţinând ciuperci halucinogene (PSILOCINĂ şi PSILOCIBINĂ), diverse vase şi plicuri conţinând substanţe lichide şi vegetale, aflate în curs de expertizare, cântare de precizie, dispozitive destinate consumului prin prizare şi inhalare, precum şi alte mijloace de probă.

„La momentul pătrunderii anchetatorilor în interiorul pensiunii, în bucătăria acesteia erau deja preparate pentru consum «ceaiurile» conţinând droguri de mare risc. De asemenea, în sala destinată ritualurilor ce presupuneau consumul de substanţe (fiind dotată în acest scop) au fost găsite amplasate 11 saltele, recipiente pentru vomat după consumul de ceaiuri conţinând droguri de mare risc, lumânări şi diverse obiecte decorative”, se arată în comunicatul procurorilor.

Duminică, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Hunedoara a dispus arestarea preventivă a celor doi cetăţeni străini şi măsura controlului judiciar faţă de româncă.