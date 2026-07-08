Magistrații au emis împotriva acestuia un ordin de protecție. Emil Gânj e de negăsit, din vara trecută.

Pe 28 iunie, polițiștii au fost sunați de către o femeie de 38 de ani, mătușa fetei ucise de Emil Gânj, și a cerut ajutor. Femeia le-a zis că este amenințată de un bărbat de 44 de ani din aceeași localitate, Miheșu de Câmpie.

Individul este chiar fratele lui Emil Gânj, condamnat în lipsă la închisoare pe viață, după ce și-a ucis în mod brutal iubita în urmă cu un an. Deși polițiștii au intervenit imediat, femeia a spus că, de frică, nu dorește să depună plângere.

I-a fost totuși înmânat un formular pentru emiterea unui ordin de protecție, pe care să-l depună în instanță dacă se răzgândește. Două zile mai târziu, magistrații au emis împotriva bărbatului un ordin de protecție pentru o perioadă de 6 luni, cu monitorizare electronică.

Gânj este în continuare de negăsit, deși a fost dat în urmărire internațională și, de atunci, au fost organizate numeroase acțiuni de căutare.