Sistemul EES, lansat la 10 aprilie, înlocuieşte ştampilele din paşapoarte cu o bază de date europeană care utilizează date biometrice, inclusiv recunoaştere facială şi amprente digitale. Implementarea sa a fost amânată timp de patru ani din cauza unor dificultăţi tehnice.

De ce era suspectată femeia

Incidentul a avut loc la sfârşitul lunii mai, pe aeroportul din Cluj-Napoca, unde o cetăţeană britanică a fost oprită de poliţiştii de frontieră şi acuzată că şi-ar fi depăşit perioada legală de şedere în spaţiul Schengen.

Autorităţile au constatat că ieşirea sa din Uniunea Europeană nu figura în sistem după o presupusă călătorie la Amsterdam în aprilie. Femeia a explicat însă că nu ea fusese în Olanda, ci sora sa geamănă identică, care are propriul paşaport şi nu a călătorit niciodată în România.

Potrivit relatării publicaţiei Politico, femeia a fost reţinută aproximativ 15 minute pentru verificări. Iniţial, poliţiştii au suspectat că şi-ar fi împrumutat paşaportul surorii sale.

Specialista în politici privind securitatea cibernetică Niovi Vavoula, profesor la Universitatea din Luxemburg, apreciază că incidentul a fost probabil provocat de o combinaţie între o înregistrare incorectă a unei ieşiri din spaţiul Schengen, la Amsterdam, şi o verificare incompletă efectuată la Cluj-Napoca.

Ea a explicat că regulamentul EES prevede ca identificarea unui călător să nu se bazeze exclusiv pe recunoaşterea facială, ci şi pe verificarea amprentelor digitale şi a datelor din paşaport, care erau diferite în cazul celor două surori.

După publicarea informaţiilor, Poliţia de Frontieră Română a anunţat că a efectuat o verificare internă şi a concluzionat că sistemul EES a funcţionat corect, însă personalul de frontieră nu a respectat toate procedurile operaţionale.

Ce spun polițiștii

Instituţia a precizat că datele au fost corectate în sistem şi că angajaţii responsabili au beneficiat deja de instruire suplimentară. Poliţia de Frontieră a subliniat că este vorba despre un incident izolat şi că acesta nu reflectă funcţionarea generală a sistemului.

Comisia Europeană a transmis că nu comentează cazuri individuale şi a reamintit că statele membre sunt responsabile pentru datele introduse în sistemul EES. Executivul european a precizat că persoanele care consideră că informaţiile lor sunt incorecte au dreptul să solicite rectificarea acestora autorităţilor competente.

Sistemul EES afectează în mod special cetăţenii britanici după Brexit, deoarece se aplică tuturor vizitatorilor din afara Uniunii Europene şi a spaţiului Schengen. Numai în 2024, britanicii au efectuat peste 63 de milioane de călătorii către statele Uniunii Europene.

Guvernul britanic a alocat 30,5 milioane de lire sterline pentru extinderea capacităţii de procesare în porturi şi gări internaţionale, în încercarea de a limita perturbările generate de implementarea noului sistem european de control la frontiere.