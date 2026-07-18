Aeroportul este abandonat de mai mulți ani, ultimul zbor având loc în 2014. La început, acesta va fi redeschis pentru operațiuni de transport cargo, iar după lucrări de modernizare estimate la 750 de milioane de lire sterline sunt planificate și zboruri comerciale, potrivit Express.

O consultare publică recentă le-a oferit locuitorilor posibilitatea de a-și exprima opiniile cu privire la traseele de zbor propuse și la reorganizarea spațiului aerian.

Tony Freudmann, reprezentant al companiei care a cumpărat aeroportul, a declarat că această consultare publică reprezintă un pas important în procesul de redeschidere a Aeroportului Manston.

Potrivit acestuia, planul prevede ca, după redeschidere, aeroportul să fie folosit inițial pentru transportul aerian de marfă, inclusiv pentru importul unor produse sensibile la timp, precum fructe proaspete și produse medicale, urmând să ofere o alternativă pentru o parte din traficul de marfă.

De asemenea, proiectul ar urma să reducă traficul de camioane care transportă marfă prin Tunelul Canalului Mânecii către aeroporturile europene și să genereze noi locuri de muncă în Kent.

De la bază militară la aeroport abandonat

Aeroportul Manston a fost inițial o bază a Forțelor Aeriene Regale (RAF), deschisă în 1916. În anii '60 a fost transformat într-un aeroport comercial și redenumit Kent International Airport.

Activitatea aeroportului a încetat oficial în 2014, din cauza pierderilor financiare semnificative.

De atunci, aerodromul a fost folosit ca locație pentru filmări și, în timpul pandemiei de COVID-19, ca parcare pentru camioane.

Aeroportul este cunoscut pentru pista sa foarte lungă și lată, construită inițial pentru aterizarea de urgență a bombardierelor avariate în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

De asemenea, complexul dispune de trei turnuri de control al traficului aerian. În timpul Primului Război Mondial, Manston era singurul aerodrom din țară care avea hangare subterane destinate protejării aeronavelor.