Captura a fost făcută în urma unor controale comune desfășurate de polițiștii de frontieră și inspectorii vamali, scrie Agerpres.

"În perioada 13-15 iulie, poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului Poliţiei de Frontieră Aeroport Henri Coandă şi lucrătorii vamali au verificat zece persoane de sex masculin şi feminin, cetăţeni români, cu vârste cuprinse între 24 şi 58 ani. Acestea soseau din direcţii precum Turcia şi Egipt, iar după ridicarea bagajelor de cală, şi-au continuat drumul pe culoarul destinat persoanelor care nu au nimic de declarat autorităţilor", informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră transmis AGERPRES.

Poliţiştii de frontieră şi lucrătorii vamali au efectuat controale amănunţite asupra bagajelor de cală şi de mână ale acestora, în urma cărora au fost descoperite, ascunse şi nedeclarate, pachete de ţigări inscripţionate cu numele unor mărci cunoscute.

"În urma inventarierii, în bagajele acestora se aflau, în total, 64.660 de ţigarete (3.233 pachete)", arată sursa citată.

Ca urmare a celor constatate, cetăţenii implicaţi au fost sancţionaţi contravenţional de inspectorii vamali şi bunurile descoperite au fost reţinute în vederea confiscării.