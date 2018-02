O bibliotecară din Buzău va primi 44 de lei în loc de 445, ca urmare a noii Legi a salarizării

Peste 25% dintre angajaţii şcolilor din Buzău vor aduce bani de acasă în urma noii legi a salarizării. Sumele pe care personalul nedidactic le va returna sunt între un leu şi 40 de lei.

Cei mai afectaţi sunt angajaţii cu un sfert şi cu jumătate de normă. Când au văzut ce diferenţe sunt la salarii la numai o lună distanţă, mai mulţi contabili au iniţiat o formă de protest şi au renunţat să mai semneze documentele pentru plata personalului nedidactic. Un alt angajat a decis să-şi dea demisia când a constatat situaţia.

Marin Done este muncitor necalificat şi repară tot ce se strică în şcoala din comuna Brădeanu din judeţul Buzău. Miercuri a primit o veste care l-a lăsat fără cuvinte. La fel şi colega lui care, pe lângă faptul că face curăţenie în şcoală, lucrează şi că fochist.

Maria Nan, îngrijitoare: „Sunt îngrijitorul şcolii, fac focul, şterg, spăl tot ce se face într-o şcoală curăţenie.”

Reporter: „Luna trecută ce salariu aveaţi?”

Maria Nan: „6 milioane şi 270 şi luna asta. Iau cu 2 milioane mai puţin, o să îi drămuiesc, renunţăm la mâncare, la facturi nu putem să renunţăm ca pe alea le plătim.”

Reporter: „De cât timp lucrați aici?”

Marin Done, muncitor: „De 18 ani.”

Reporter: „Ce salariu aveţi?”

Marian Done: „Acum am salariu 19 milioane şi bani în mâna luăm 1377. Luna asta dacă mai taie 300 din leafă, 1077 dacă mai rămâne.”

Primul care şi-a dat seama de diferenţele salariale a fost secretarul şcolii. Şi-a dat seama că, pe lângă îngrijitor şi femeia de serviciu, bibliotecara va rămâne doar cu 44 lei salariu. De supărare,omul a decis să nu mai trimită documentele la inspectoratul şcolar.

Constantin Dragomir, secretarulul şcolii Brădeanu: „7 persoane au ieşit şi toate sunt cu minus, cu sume de 3-400 de lei fiecare persoană. Persoanele respective sunt cu jumătate de normă, întrucât asta este schema de personal a unităţii. De exemplu, bibliotecara primea 445 de lei lunar. La ora actuală, mai are de luat în jur de 44 de lei. Oamenii de serviciu au ajuns de la 700 la 450 de lei. Refuz să le trimit, ce pot să le spun oamenilor de au o jumătate de normă şi iau 700 de lei pe lună, iar acum ia 400 de lei şi el vine de la ora 5 aprinde focul, face curat în şcoală şi toate astea.”

Sindicaliştii buzoieni spun că situaţia este gravă la nivelul întregii ţări.

Ion Dobre. lider SIP Buzău: „Din cei 267, după calculele noastre sunt 70 de salariaţi care sunt obligaţi să vină cu bani de acasă cu sume cuprinse între 1 şi aproximativ 40 de lei, în funcţie de nivelul salariului fiecăruia net. Și restul salariaţilor care pierd între 200 şi 250 de lei la salariu net. Situația este foarte gravă. În acest moment, contabilităţile sunt bulversate.”

Potrivit sindicaliştilor, pierderile salariale vin în urma trecerii contribuţiilor sociale de la angajator la angajat.