Ministrul de Interne: Repet, salariile angajaților, conform tuturor simulărilor, nu scad

Ministrul Administrației și internelor, Carmen Dan, a susținut o conferinţă de presă pe tema salariilor în sectorul public şi privat, după aplicarea Legii salarizării unitare şi a trecerii contribuţiilor la angajat.

Declarațiile a fost transmisă LIVE pe pagina de Facebook a Știrilor ProTV și pe www.stirileprotv.ro.

Carmen Dan a declarat că, în anul 2017, potrivit măsurilor fiscal-bugetare adoptate, salariile poliţiştilor au crescut cu 10%, iar cele ale militarilor şi ale personalului civil cu 15%, iar de la 1 ianuarie 2018 se adaugă o creştere, în medie, de 3 - 4% la salariul net.

Astfel, cel mai mic salariu din poliţie, cel al unui agent debutant, a crescut în anul 2017 cu 29,3%.

"Nu sunt reale speculaţiile privind scăderea salariilor poliţiştilor. Dacă în decembrie 2016 salariul minim net al unui agent era de 1.373 de lei, acum este de 1.776 lei. La acesta se adaugă, în medie, 990 de lei - norma de hrană, 250 de lei - norma de echipament şi, după caz, alte sporuri în funcţie de condiţiile de muncă. Adunând aceste sume, rezultă că în acest moment venitul minim net al unui agent debutant este de 3.000 de lei, fără a mai pune la socoteală drepturile pentru ture de noapte sau pentru munca în zilele libere sau de sărbători legale. Acesta este cel mai mic venit al unui poliţist, adică acel poliţist ieşit direct din şcolile de agenţi", a afirmat Carmen Dan, la sediul MAI.

Ea a precizat că, dacă se face referire la toţi agenţii de poliţie, se va constata că venitul net al acestora pleacă de la 3.000 de lei şi poate ajunge până la 5.000 de lei în cazul agenţilor cu vechime de peste 25 de ani şi care ocupă funcţii cu indemnizaţie de comandă, cum ar fi, de exemplu, şefii de post.

"Evident că există o diferenţă de salarizare între agenţi şi ofiţeri şi între ofiţerii cu funcţie de execuţie şi cei cu funcţie de comandă. La fel şi între gradele inferioare şi cele superioare", a completat Carmen Dan, potrivit Agerpres.

Ministrul de Interne a arătat că, în ciuda percepţiei conform căreia există multe funcţii de conducere în minister, la ora actuală mai sunt doar 38 de chestori şi generali.

"Şi pentru că există încă percepţia că în minister există foarte multe salarii mari, mai trebuie făcută o precizare: în momentul de faţă, în IGPR sunt 15 chestori, în Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră sunt şapte, iar în aparatul central al ministerului numai patru. Iar în zona militară a ministerului, adică pompieri şi jandarmerie, sunt trei generali. În total, în prezent, în MAI sunt 38 de chestori şi generali, raportat la cei 127.000 de angajaţi", a explicat Carmen Dan.

Ea a anunţat că a fixat un termen de maximum două săptămâni pentru ca Poliţia Română să prezinte soluţii privind organizarea programului de lucru, astfel încât să asigure respectarea obligaţiei continuităţii serviciului poliţienesc, dar şi respectarea timpului liber necesar recuperării poliţiştilor după serviciu.

"În MAI sunt prevăzute 151.000 de funcţii, fiind ocupate 127.000 - poliţişti, militari şi personal civil. Din numărul total de funcţii, aproximativ 80.000 sunt prevăzute pentru funcţionarii publici cu statut special, adică poliţişti şi poliţişti de frontieră, din care sunt ocupate aproximativ 68.000", a mai spus ministrul Carmen Dan.

Declarația ministrului de Interne Carmen Dan:

“Aș vrea să fac câteva precizări de interes privind salarizarea personalului MAI.

În ultima perioadă au fost vehiculate diverse informații despre scăderea salariilor polițiștilor. Acest tip de informații, generalizate la nivelul unei întregi categorii profesionale, nu sunt reale și este necesar să fie clarificate.

În plus, au fost transmise în spațiul public mesaje iresponsabile conform cărora polițiștii vor lucra numai în intervalul 8-16, în afara acestui program cetățenii neavând siguranța pe care Poliția Română este obligată să o asigure.

Astfel de abordări, prin care unele persoane vor să se evidențieze în spațiul public, riscă transmiterea unei stări de panică pentru populație.

De aceea, fac un apel la responsabilitate din partea acestor persoane, indiferent de statutul lor.

În acest context, am fixat un termen de maxim 2 săptămâni pentru ca Poliția Română să prezinte soluții privind organizarea programului de lucru, astfel încât să asigure respectarea obligației continuității serviciului polițienesc, cât și respectarea timpului liber necesar recuperării polițiștilor după serviciu.

Orice variantă de organizare a serviciului va avea ca prioritate siguranța cetățeanului.

Aceste soluții vor fi prezentate de conducerea Poliției Române.

Așa cum am mai anunțat public, la nivelul MAI există o strategie pe termen mediu care prevede ca până în 2020 să fie acoperit deficitul de personal. Și vă reamintesc că în anul 2017 s-au încadrat în jur de 6.000 de noi angajați, iar în 2018 vor urma alți peste 7.000 de oameni.

Având în vedere discuțiile din spațiul public, vreau să prezint câteva date tehnice privind personalul și salarizarea din MAI.

- În Ministerul Afacerilor Interne sunt prevăzute 151.000 de funcții, fiind ocupate 127.000 – polițiști, militari și personal civil.

- Din numărul total de funcții, aproximativ 80.000 sunt prevăzute pentru funcționari publici cu statut special, adică polițiști și polițiști de frontieră din care sunt ocupate aproximativ 68.000.

- În anul 2017, potrivit măsurilor fiscal-bugetare adoptate, salariile polițiștilor au crescut cu 10%, iar cele ale militarilor și ale personalului civil cu 15%

- De la 1 ianuarie 2018, se mai adaugă o creștere în medie de 3 - 4% la salariul net.

- Cel mai mic salariu din poliție, cel al unui agent debutant, a crescut în anul 2017 cu 29,3%. Dacă în decembrie 2016 salariul minim NET al unui agent era de 1.373 de lei, acum este de 1.776 de lei.

Atenție, la acest salariu se adaugă în medie 990 lei norma de hrană, 250 lei norma de echipament și, după caz, alte sporuri în funcție de condițiile de muncă.

Adunând aceste sume, rezultă că în acest moment venitul minim net al unui agent debutant este de cel puțin 3.000 de lei, fără a mai pune la socoteală drepturile pentru ture de noapte sau pentru munca în zilele libere sau de sărbători legale. Acesta este cel mai mic venit al unui polițist, adică acel polițist ieșit direct din școlile de agenți.

Dacă ne referim la toți agenții de poliție, constatăm că venitul net al acestora pleacă de la 3.000 lei și poate ajunge până la 5.000 de lei în cazul agenților cu vechime de peste 25 de ani și care ocupă funcții cu indemnizație de comandă, cum ar fi șefii de post. Aici se impune o observație: evident că există o diferență de salarizare între agenți și ofițeri și între ofițerii cu funcții de execuție și cei cu funcție de comandă. La fel și între gradele inferioare și cele superioare.

Este firesc, pentru că sistemul de funcții din domeniul de apărare, ordine publică și securitate națională este unul piramidal. Și pentru că există încă percepția că în minister există foarte multe salarii mari, mai trebuie făcută o precizare: în momentul de față în Inspectoratul General al Poliției Române sunt 15 chestori, în Inspectoratul General al Poliției de Frontieră sunt 7, iar în Aparatul Central al Ministerului numai 4.

Iar in zona militara a MAI – adică pompieri si jandarmerie – sunt 3 generali. În total, în prezent în Ministerul Afacerilor Interne sunt 38 de chestori și generali, raportat la cei 127.000 de angajați.

Referitor la sporul de 40%

Acest spor nu a fost tăiat. El a fost acordat ca măsură fiscal-bugetară temporară până la 31 decembrie 2017.

În acest moment, nu mai există baza legală pentru acordarea sa. De acest spor de 40% pentru perioada cât polițiștii stăteau acasă dar ar fi putut fi chemați la muncă au beneficiat aproximativ 8.000 de polițiști, din cei 127.000 de angajați ai ministerului.

Acest spor s-a decis printr-un amendament susținut în Parlament cu ocazia adoptării Legii de aprobare a ordonanței nr 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, fiind valabil, evident, doar pentru anul trecut. Deci nu a fost introdus prin legea salarizării. Interpretarea încetării de drept a aplicării acestui spor ca fiind o tăiere a salariilor, cauzată de aplicarea legii salarizării, este de fapt o manipulare.

Se impun câteva precizări despre acest spor:

În mod firesc activitatea de poliție, așa cum este și cea a pompierilor sau a jandarmilor, are caracter permanent pentru protejarea comunităților și pentru a putea răspunde în orice moment la solicitările cetățenilor. De aceea, în multe departamente munca este organizată în ture pentru a asigura această continuitate - 24 de ore din 24.

În anumite situații – intervenții majore, cazuri complexe, situații de violență etc., personalul este chemat la serviciu din timpul liber. Acest lucru s-a întâmplat întotdeauna, nu este specific ultimilor ani, și este firesc să se întâmple în continuare pentru că de fiecare dată polițiștii răspund atunci când comunitatea are nevoie de sprijinul lor.

Cu toate acestea, în cele 6 luni în care s-a acordat acest spor, mecanismul de plată a timpului liber a generat si situații anormale în care polițiștii au fost mult mai motivați să stea acasă decât să vină la serviciu. De asemenea, nu toți polițiștii care se aflau în situația de a veni la serviciu în afara orelor de program beneficiau de sporul de 40%, generând astfel și unele nemulțumiri în rândul angajaților.

De aceea, MAI a analizat diverse variante de creștere a veniturilor, în care principiul să fie acela al plății muncii și nu a timpului liber. In aceste condiții, pentru a încuraja munca și performanța pentru 28.000 de polițiști au fost majorate cuantumurile unor sporuri.

Astfel, începând din luna februarie 2018, 3.000 de polițiști beneficiază pentru prima dată de un spor pentru risc și suprasolicitare neuropsihică de 10%. Printre aceștia se numără: polițiștii din cadrul structurilor de acțiuni speciale, toți criminaliștii, cei care îndeplinesc atribuții în domeniul pirotehnic, respectiv cei care desfășurau activități de cercetare la fața locului prin utilizarea câinilor de serviciu.

Pentru alți 25.000 de polițiști care dețin calitatea de poliție judiciară, sporul pentru risc și suprasolicitare neuropsihică a fost majorat de la 5% la 10%. Totodată, personalul care asigură paza, escortarea și supravegherea persoanelor reținute sau arestate preventiv va primi o indemnizație pentru pază şi supraveghere de 5% pentru timpul efectiv prestat în aceste condiții (e vorba de aproximativ 1.200 de polițiști).

Toate aceste creșteri au intrat in vigoare luna aceasta si se vor regăsi în salariile din luna martie.

Precizez că în acest an, se vor menține și toate celelalte sporuri, indemnizații și drepturi de echipament și hrană pentru personalul MAI și se va plăti în continuare majorarea de 75% pentru orele lucrate în week-end sau de sărbători legale.

Atunci când orele astfel lucrate nu pot fi compensate cu timp liber corespunzător în intervalul prevăzut de reglementările legale, orele se plătesc în cuantum de 175%.

Rămân în continuare valabile și alte sporuri și majorări precum:

- Spor pentru munca de noapte – 25% raportat la orele lucrate

- Sporuri pentru condiții grele de muncă – 10% raportat la orele lucrate

- Spor pentru condiții vătămătoare – până la 15% raportat la orele lucrate

- Spor de izolare – până la 20% pentru aceia care își desfășoară activitatea în zone greu accesibile (cum ar fi cei din Delta Dunării, de pe linia de frontieră sau din zona montană)

- Spor pentru operațiuni periculoase – de la 16 la 50% raportat la orele lucrate, de care beneficiază de exemplu cai care intervin la situații de urgență, zone calamitate etc.

- Prime și indemnizații ale personalului aeronautic pentru zona de IGAV și paramedici SMURD

- Drepturi specifice personalului din marină și scafandrilor – până la 50% din timpul efectiv lucrat

- Indemnizația de instalare/mutare care ajunge până la 2 solde

- Majorare pentru activitatea în domeniul fondurilor europene – până la 50%

- Sporul pentru lucrări și misiuni speciale până la 50%

Referitor la acest ultim spor, în ceea ce mă privește, am reevaluat modul de acordare al acestuia, ocazie cu care 50 de indicatori destinați conducerii ministerului au fost redistribuiți către angajați cu funcții de execuție din zona operativă a Poliției, Jandarmeriei și Poliției de Frontieră. Am solicitat ca această reevaluare să se facă și în structurile din teritoriu, iar acest lucru se va face sub supravegherea inspectorului general.

De asemenea, menționez că în bugetul MAI sunt alocate sumele pentru voucherele de vacanță pentru anul 2018.

Având în vedere regulile de protecție a datelor cu caracter personal și a celor instituționale cu privire la personalul din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională este necesară o adaptare a legislației.

În acest sens, este promovată o propunere legislativă în Senat, astfel încât pentru acest personal se va acorda contravaloarea voucherului de vacanță de 1.450 de lei, ca decontare a cheltuielilor efectuate pentru concediile de odihnă în rețeaua națională de turism.

Ministrul de interne reprezintă toate structurile MAI și are responsabilitatea ca politica salarială să asigure un echilibru pentru întreg personalul - polițiști, militari, funcționari publici sau personal contractual.

Specificul muncii în acest minister este acela al asigurării permanente a unui serviciu public pentru cetățean, fiind la fel de importantă pentru siguranța persoanei și munca prestată de polițiștii de frontieră, de pompieri, jandarmi sau aviatori. Afirmațiile de genul polițiștii nu vor mai lucra după ora 16, riscă sa genereze o panica nejustificata populației, în condițiile in care siguranța cetățeanului este și trebuie să rămână principala datorie a angajaților acestui minister.

De aceea, asigurăm cetățenii că Poliția își va face datoria ca și până acum.” - a declarat ministrul de Interne Carmen Dan.

Potrivit unui comunicat al ministerului, a fost adoptat Ordinul ministrului Afacerilor Interne pentru aprobarea Normelor metodologice privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar, poliţiştilor şi personalului civil din MAI.

Acesta asigură punerea în aplicare, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, a prevederilor Legii-cadru nr. 153 din 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

