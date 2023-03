O asistentă din București și soțul său, acuzați că s-au înţeles cu o femeie să îi ia copilul la naștere

O asistentă de la un spital din București și soțul ei au fost acuzați că s-au înțeles cu o femeie și i-au luat copilul, chiar la naștere, acum aproape nouă ani. Cei doi au fost trimiși în judecată, dar procesul a încetat după ce faptele s-au prescis. În decembrie, instanța a decis însă să lase copilul în grija lor, pentru că era mai bine îngrijit.

În vara anului 2014, femeia era asistentă la Spitalul Universitar din București. Nu avea copii şi împreună cu soțul, scriu jurnaliștii de la G4 Media, citând surse din anchetă, au reușit să devină în acte părinții unui bebeluş.

O tânără a dat naștere unei fetițe pe care, spun anchetatorii, intenționa să o abandoneze în spital. Pentru a evita procedurile greoaie de adopție, soțul asistentei a declarat că este tatăl biologic al copilului, dintr-o relație extraconjugală.

În acest fel, fetița a putut să fie înregistrată la primărie, iar așa zișii părinți să obțină pe numele lor certificatul de naștere al copilului.

Ancheta a început în 2018, după un denunț depus de un apropiat al familiei, unde a crescut copilul. Același martor le-a spus anchetatorilor că cei doi soți care au în îngrijire fetița i-ar fi dat mamei biologice o sumă de bani. Cu toate acestea, în urma anchetei, autoritățile susțin că nu s-a demonstat că fetița a ajuns în respectiva familiei, în urma unei tranzacții.

Rând pe rând în fața anchetatorilor au ajuns rudele cuplului, iar autoritățile au reușit să îi găsească și pe mama biologică, dar și pe tatăl natural al fetiței, aflat în închisoare la momentul nașterii. Parchetul a decis să fie făcut inclusiv un test ADN.

Ce spun reprezentanții spitalului

Într-un răspuns pentru Știrile PRO TV, reprezentații Spitalului Universitar susțin că asistenta nu a luat copilul din unitarea sanitară. Minorul a fost externat, alături de mama sa naturală. În plus, unitatea medicală nu este implicată în anchetă.

Totuși, în ciuda infracțiunilor, instanța a hotărât urmărind interesul superior al copilului să lase fetița în grija asistentei și a șotului ei și să nu desființeze actul și certificatul de naștere al fetiței.

Într-un răspuns pentru Știrile PRO TV, reprezentanții Autorității pentru Protecția Copilului susțin că potrivit legii în cazul menționat nu au atribuții și competențe de verificare a copiilor îngrijiți în familie.

În acest moment, fetița are aproape nouă ani și se află în grija asistentei și soțului ei. În urma interviurilor și anchetelor desfășurate, Instanța a decis ca în respectiva familie, copilul este bine îngrijit, este protejat și trăiește în condiții mult mai bune decât cele pe care i le-ar putea oferi mama biologică. Anchetatorii susțin că fetița își aniversează în fiecare an ziua de naștere și merge în vacanțe alături de actualii părinți.



Bogdan Simion, Președinte Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copii: „Este incredibil că aceste lucruri se pot întâmpla, uman pot să înţeleg , că un cuplu disperat care voia să facă orice. Suntem în situația în care atinge limitele legii și limitele nostre. Iată că în acest caz, sistemul înregistrează un eșec. Din fericire, copilul este bine, are o familie.”

Daniela Maria, psiholog: “Dacă cazul este prescris din punct de vedere juridic, eu cred că direcţia pentru protecţia trebuie să se autosesizeze și să ceară familiei să se prezinte la serviciile sociale și să fie evaluată această familie. Orice familie care face aşa ceva este o familie cu risc. Soluția cea mai bună este de a lăsa copilul în familie – este foarte interesant dacă părinții au spus copilului ce s-a întâmplat. Cum s-a întâmplat.”

Asociațiile de profil susțin că de-a lungul timpului s-a pus în discuție, inclusiv obligarea părinților să facă teste de paternitate, în cazurile care ridicau suspiciuni. Numai că niciodată nu s-a ajuns la o decizie pentru că aceste teste sunt scumpe.

Bogdan Simion, Președinte Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copii: „Până unde merge înregistrarea nașterii, ce dovezi ar trebui să avem pentru o mai mare siguranță că cei care declară sunt cu adevărat părinții copilului – sunt niște întrebări la care ar trebui să răspundem.”

Potrivit legii, spitalul este obligat să anunțe direcțiile de asistență socială dacă în unitatea medicală există situații de abandon – adică mame care tocmai au născut și intenționează să își părăsească bebeluşul. În astfel de cazuri, au loc anchete sociale, iar autoritățile statului caută soluții astfel încât familia extinsă a mamei să poată să aibă grijă de copil.

