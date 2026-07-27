Printre cele 14 ambasade închise se află și cea din România, ca parte a unei reorganizări a reţelei diplomatice a ţării, informează luni EFE, preluat de Agerpres.

Columbia închide 14 ambasade

„Într-o primă etapă voi închide ambasadele din Algeria, Azerbaidjan, Barbados, Cuba, Cehia, Etiopia, Ghana, Haiti, Ungaria, Malaezia, Nicaragua, România, Senegal, Africa de Sud", a declarat De la Espriella într-un discurs pe reţelele sale de socializare în care a anunţat, de asemenea, suspendarea deschiderii misiunii în Palestina, precum şi închiderea a 15 consulate.

La începutul acestui an, în mandatul preşedintelui în exerciţiu al ţării sud-americane, Gustavo Petro, Columbia abia ce îşi redeschisese ambasada în România, după 24 de ani de absenţă diplomatică directă dintre cele două state.

De la Espriella a dat asigurări că aceste măsuri „nu înseamnă ruperea relaţiilor diplomatice" cu ţările afectate, cu excepţia Cubei şi Nicaraguei, despre care a afirmat că în guvernul său „nu va exista nicio legătură cu tiraniile".

Preşedintele ales a explicat că cetăţenii columbieni din ţările în care ambasadele vor fi închise vor primi în continuare asistenţă prin reprezentarea concomitentă a altor misiuni diplomatice din regiune şi a afirmat că reorganizarea urmăreşte "să facă mai eficient" serviciul extern.

În cadrul acestei strategii, Abelardo de la Espriella a mai anunţat redeschiderea Ambasadei Columbiei în Israel, care va funcţiona la Ierusalim, promisiune pe care noul preşedinte a făcut-o în timpul campaniei prezidenţiale, şi deschiderea unei misiuni diplomatice în Nigeria, cu scopul de a reorganiza prezenţa ţării sud-americane în Africa.

Președintele reorganizează diplomația

De asemenea, el a indicat că va unifica unele reprezentanţe diplomatice care, în opinia sa, „se dublează în privinţa atribuţiilor", precum ambasadele Columbiei în Franţa şi la UNESCO la Paris, precum şi cele din Italia şi de la Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO), la Roma, astfel încât un singur ambasador să-şi asume ambele reprezentanţe.

Preşedintele ales a adăugat că în primele 100 de zile ale guvernului său va cere un audit tehnic al celorlalte reprezentanţe diplomatice pentru a evalua continuitatea acestora şi a afirmat că resursele economisite cu aceste măsuri vor fi folosite pentru consolidarea sectoarelor precum securitatea, sănătatea, educaţia şi infrastructura.

„Fiecare peso pe care îl economisim în birocraţie va fi un peso pe care îl putem investi în securitate, sănătate, educaţie, infrastructură şi, mai ales, oportunităţi pentru cei mai săraci", a declarat De la Espriella, care a susţinut că diplomaţia guvernului său va avea ca scop atragerea investiţiilor, deschiderea pieţelor şi apărarea intereselor Columbiei în străinătate.