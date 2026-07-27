Cod galben în jumătate de țară. Vijelii, ploi torențiale și grindină de până la 3 centimetri | HARTĂ

Vremea
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Inquam Photos / Octav Ganea

ANM a emis trei atenționări de Cod galben pentru perioada 27–28 iulie, care vizează instabilitate atmosferică, vijelii, averse torențiale și intensificări ale vântului în mai multe regiuni ale țării.

autor
Sabrina Saghin

Luni, 27 iulie, între orele 12:00 și 23:00, sunt prognozate perioade de instabilitate atmosferică în Maramureș, Crișana, Banat, Transilvania, cea mai mare parte a zonei montane, jumătatea de vest a Olteniei și nord-vestul Moldovei.

Vântul va avea rafale de 50–70 km/h și, izolat, de peste 80 km/h. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice și, izolat, grindină de mici și medii dimensiuni (1-3 centimetri). Cantitățile de apă pot ajunge la 15–25 l/mp și, izolat, la peste 30–40 l/mp.

În noaptea de luni spre marți, între orele 23:00 și 10:00, o nouă atenționare Cod galben vizează Carpații Meridionali și de Curbură și, local, Munții Apuseni. Vântul va avea viteze de 70–80 km/h, iar la altitudini mari rafalele pot depăși 90–100 km/h.

În primele ore ale intervalului, intensificări ale vântului, cu rafale de 45–50 km/h, sunt posibile și în nord-estul Moldovei.

Marți, 28 iulie, între orele 10:00 și 20:00, vântul se va intensifica temporar în estul Moldovei, unde rafalele vor ajunge la 50–70 km/h, precum și în zona Carpaților de Curbură, cu viteze de 70–90 km/h. Rafale de 45–50 km/h sunt posibile și în centrul Moldovei, estul Transilvaniei, nordul Dobrogei și vestul Olteniei.

În București, pentru intervalul 27 iulie, ora 12:00 – 28 iulie, ora 20:00, nu sunt în vigoare mesaje de atenționare meteorologică. Luni, cerul va avea înnorări temporare, iar după-amiaza sunt posibile ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Temperaturile maxime vor ajunge la 30–31 de grade.

Marți, vremea va fi călduroasă, cu o temperatură maximă de aproximativ 32 de grade. După-amiaza și seara sunt posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat.

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Sursa: ANM

Etichete: cod galben, ploi torentiale, vremea in Bucuresti,

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Cod galben în jumătate de țară. Vijelii, ploi torențiale și grindină de până la 3 centimetri | HARTĂ

ANM a emis trei atenționări de Cod galben pentru perioada 27–28 iulie, care vizează instabilitate atmosferică, vijelii, averse torențiale și intensificări ale vântului în mai multe regiuni ale țării.

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