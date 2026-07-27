Cod galben în jumătate de țară. Vijelii, ploi torențiale și grindină de până la 3 centimetri | HARTĂ

Luni, 27 iulie, între orele 12:00 și 23:00, sunt prognozate perioade de instabilitate atmosferică în Maramureș, Crișana, Banat, Transilvania, cea mai mare parte a zonei montane, jumătatea de vest a Olteniei și nord-vestul Moldovei.
Vântul va avea rafale de 50–70 km/h și, izolat, de peste 80 km/h. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice și, izolat, grindină de mici și medii dimensiuni (1-3 centimetri). Cantitățile de apă pot ajunge la 15–25 l/mp și, izolat, la peste 30–40 l/mp.
În noaptea de luni spre marți, între orele 23:00 și 10:00, o nouă atenționare Cod galben vizează Carpații Meridionali și de Curbură și, local, Munții Apuseni. Vântul va avea viteze de 70–80 km/h, iar la altitudini mari rafalele pot depăși 90–100 km/h.
În primele ore ale intervalului, intensificări ale vântului, cu rafale de 45–50 km/h, sunt posibile și în nord-estul Moldovei.
Marți, 28 iulie, între orele 10:00 și 20:00, vântul se va intensifica temporar în estul Moldovei, unde rafalele vor ajunge la 50–70 km/h, precum și în zona Carpaților de Curbură, cu viteze de 70–90 km/h. Rafale de 45–50 km/h sunt posibile și în centrul Moldovei, estul Transilvaniei, nordul Dobrogei și vestul Olteniei.
În București, pentru intervalul 27 iulie, ora 12:00 – 28 iulie, ora 20:00, nu sunt în vigoare mesaje de atenționare meteorologică. Luni, cerul va avea înnorări temporare, iar după-amiaza sunt posibile ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Temperaturile maxime vor ajunge la 30–31 de grade.
Marți, vremea va fi călduroasă, cu o temperatură maximă de aproximativ 32 de grade. După-amiaza și seara sunt posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat.