Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea.

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat ținta aeriană în zona localității Chilia Veche, în apropierea frontierei fluviale.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar la ora 23:32 a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru alertarea populației din nordul județului Tulcea.

Pentru monitorizarea situației, au decolat două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă pentru Poliție Aeriană Întărită, precum și un elicopter IAR-330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române.

Potrivit semnalelor radar, ținta a pătruns în spațiul aerian național în apropiere de Chilia Veche și a urmat, timp de câteva minute, un traseu aproape paralel cu brațul Chilia.

Semnalul radar al țintei a fost pierdut în zona localității Pardina. Alerta aeriană a fost menținută până la ora 00:48, când a fost încetată.