Polițiștii au extins duminică cercetările în zonă și, cu mari eforturi, au recompus întreg cadavrul. Au stabilit și identitatea victimei: o femeie de 75 de ani din oraș.

Atenție, urmează detalii care pot afecta emoțional!

În mai puțin de 24 de ore de când au fost găsite primele rămășițe umane, la marginea orașului Slobozia, victima a fost identificată. Zeci de polițiști au periat o mare suprafață de teren, ajutați de câini de urmă. De mare folos în descoperirea altor părți din cadavru au fost imaginile cu drona. Femeia de 75 de ani locuia singură și nu fusese dată dispărută de nimeni.

Corespondent Știrile PRO TV: „Acesta este locul unde au fost descoperite primele rămășițe umane. O femeie care se plimba cu câinele pe aici le-a descoperit lângă o casă, spun polițiștii. Apoi anchetatorii au descoperit alte resturi umane după calea ferată, la o distanță mare, ceea ce îi face pe polițiști să creadă că poate femeia a fost victima unui accident de tren, fie a fost ucisă, iar trupul ei îngropat în altă parte de unde animalele au cărat bucăți din el peste tot."

Vecin: „Vecina lui a descoperit o parte dintr-un picior, apoi, pe calea ferată indicată de noi, trec rar trenuri și nu cred că e accident. Am citit și eu pe grupuri că ar fi vorba de o femeie."

Declarații oficiale ale Poliției

Loghin Andreea, purtător de cuvânt al IPJ Ialomița: „Părțile cadavrului vor fi ridicate și transportate la Serviciul de Medicină Legală Ialomița, unde urmează să fie supuse expertizării pentru a se stabili cauza și momentul producerii decesului."

Corespondent Știrile PRO TV: „În zonă sunt amplasate mai multe camere de supraveghere, iar polițiștii au ridicat imaginile surprinse de acestea. Le vor studia mai atent după ce medicii legiști le vor spune când a murit mai exact femeia."

Procurorii parchetului de pe lângă Judecătoria Slobozia au deschis un dosar penal în REM pentru ucidere din culpă. Deocamdată se iau în calcul toate variantele.

Pentru că este un caz complicat, anchetatorii fac apel la cei care pot oferi informații relevante despre caz să sune la 112.

