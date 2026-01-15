Un oligarh rus, găsit mort în țara care tocmai a preluat rotativa UE. Cadavrul său, depistat într-o zonă greu accesibilă

Cadavrul lui Vladislav Baumgertner, în vârstă de 56 de ani, fostul director general al gigantului rus de potasă Uralkali, a fost găsit miercuri în Cipru, după ce dispariţia sa fusese anunţată cu o zi înainte de moartea unui diplomat rus.

Evenimentele au loc în timp ce ţara - care se află la conducerea Consiliului UE - se confruntă cu un mare scandal de corupţie la vârf, iar autorităţile investighează inclusiv o „activitate hibridă”, relatează Le Figaro.

Cadavrul lui Vladislav Baumgertner (foto articol) a fost găsit pe coastele insulei, potrivit mai multor mass-media locale. Omul de afaceri dispăruse pe 7 ianuarie, cu o zi înainte de moartea diplomatului rus la ambasadă.

Potrivit Philenews, cadavrul a fost găsit într-o zonă de coastă greu accesibilă, pe coasta de sud a insulei, între satul Pissouri şi satul Avdimo. Operaţiunea de căutare, care a început pe 10 ianuarie, a mobilizat drone pentru a inspecta stâncile de pe coastă, o operaţiune complicată de vremea de iarnă şi de vânturile puternice.

Vladislav Baumgertner a lucrat la Uralkali între 2003 şi 2013, mai întâi ca director comercial, apoi ca director general. El a fost arestat la Minsk, în Belarus, în 2013, după ruperea relaţiilor dintre Uralkali şi principala companie belarusă de potasă. La sfârşitul anului 2013, a fost extrădat în Rusia, iar cazul a fost clasat.

În 2015, a condus Global Ports, principalul operator de terminale de containere din Rusia.

În ultimii ani, oligarhul locuia singur pe insula cipriotă, potrivit The Guardian, şi a fost văzut ultima dată în Limassol, un oraş de coastă popular printre expaţii ruşi, unde avea o casă.

În Cipru există o comunitate rusă numeroasă - insula este uneori supranumită Moscova Mediteranei.

„Până în prezent, nu există niciun indiciu care să sugereze o legătură între cele două (decese)”, a asigurat purtătorul de cuvânt al poliţiei cipriote, Vyron Vyronos.

Dar nu este de mirare că, pe reţelele sociale, moartea lui Vladislav Baumgertner a stârnit numeroase reacţii din partea internauţilor convinşi că moartea oligarhului nu este deloc accidentală.

Aceste evenimente au loc în contextul în care autorităţile cipriote, care tocmai au preluat preşedinţia rotativă a Uniunii Europene, se confruntă cu un scandal de corupţie declanşat de publicarea unui videoclip. Imaginile, postate online pe X la 8 ianuarie de un cont-fantomă, par să arate responsabili discutând despre modul în care pot eluda legislaţia referitoare la finanţarea campaniilor electorale. Aceştia menţionează în special utilizarea de numerar pentru a depăşi plafonul de un milion de euro al cheltuielilor pentru o campanie prezidenţială. Scandalul a dus la demisii la cel mai înalt nivel, începând cu cea a şefului de cabinet al preşedintelui, Charalambos Charalambous. Prima-doamnă Philippa Karsera şi-a dat demisia din funcţia de directoare a unei asociaţii susţinute de stat, invocând atacurile pe reţelele sociale împotriva familiei sale.

La rândul său, guvernul cipriot neagă orice acţiune ilegală şi acuză interferenţa străină. Autorităţile ţării anchetează pentru a stabili dacă videoclipul este rezultatul unei „activităţi hibride” îndreptate împotriva ţării şi dacă conţinutul său indică infracţiuni penale.

Sursa: News.ro

