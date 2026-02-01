Potrivit IPJ Ialomița, cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Slobozia, pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a survenit decesul și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.

Cazul a intrat în atenția autorităților sâmbătă, 31 ianuarie, după ce o persoană a apelat numărul unic de urgență 112, anunțând că a observat rămășițe posibil umane lângă o locuință din cartierul Tineretului din municipiul Slobozia, în timp ce își plimba câinele.

La fața locului a fost trimisă o echipă operativă complexă, iar polițiștii au demarat căutări extinse în zonă. A fost verificată o suprafață de 122 de hectare, cu participarea a aproximativ 40 de polițiști, jandarmi și polițiști locali, două echipe canine pentru prelucrarea urmei de miros și detectarea cadavrelor, precum și cu sprijinul unei drone a Poliției Locale Slobozia.

Ulterior, duminică, în continuarea verificărilor efectuate în extravilanul municipiului, polițiștii au descoperit părți ale unui cadavru care păreau a fi fost dezmembrate de animale. Acestea au fost transportate la Serviciul de Medicină Legală Ialomița pentru expertizare.

Ancheta este în desfășurare sub coordonarea procurorului de caz.

