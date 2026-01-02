Noaptea de Revelion, coșmarul câinilor. O mulțime de patrupezi s-au pierdut din cauza zgomotului artificiilor

02-01-2026 | 19:32
Noul an a început cu necazuri pentru unii proprietari de animale. O mulțime de câini s-au pierdut în noaptea de Revelion, după ce s-au speriat de zgomotul artificiilor și al petardelor.

Elena Bejinaru

Pe unii stăpânii încă nu i-au găsit. Au pus afișe și anunțuri pe rețelele sociale, dar căutarea este anevoioasă, mai ales dacă animalele nu au microcip.

Îngrozită de focurile de artificii, Lizuca, un câine labrador, a dispărut pe străzi în noaptea de Revelion.

Familia ei s-a întors mai devreme din vacanță ca să o găsească. Vecinii și rudele au încercat și ei să-i dea de urmă, dar fără rezultat.

Delia Grigoriu, proprietara Lizucăi: „Am căutat-o prin vecini. Nu am găsit-o până la ora asta. Ne întoarcem să ne ducem să o căutăm pentru că ea ne știe vocea.”

Și Bobiță este căutat de două zile.

Anna Maria Simon, proprietara lui Bobiță: „Este cel mai cuminte cățel posibil. Din păcate a ieșit, a plecat.”

Acest cățel a fost găsit pe stradă rănit la ochi, cel mai probabil de o petardă, spun medicii.

Altul rătăcea pe drum, iar tânăra care a dat de el încearcă să îi găsească stăpânul.

Femeie: „Umbla pe stradă confuză și a venit într-un suflet la noi. Am postat-o pe grupurile din Iași încercând să găsesc stăpânul.”

Mai norocoase sunt animalele care au microcip; stăpânii lor pot fi găsiți imediat printr-o simplă scanare.

Femeie: „Ieri dimineață am vrut să-i dau de mâncare și nu mai era cățelul. Bine că are microcip. Are un pic de sete după o noapte cât a alergat.”

Maria Stoian, voluntar: „Am reușit să duc acasă trei căței. Din păcate, au fost scanați mai mulți și nu prezentau microcip.”

Animalele aud de șase ori mai tare zgomotele puternice decât oamenii, spun medicii veterinari. Acestea le pot fi chiar fatale.

Ema Stratulat, medic veterinar: „Animalele îl percep ca o panică totală. Ei văd ca și cum ar fi un pericol foarte mare. Mulți dintre ei asociază chiar și cu împușcătura. Sunt extraordinar de speriați și, din păcate, pe mulți dintre ei nici nu-i mai putem liniști. Am primit sute de mesaje, din păcate, cazuri de câini cu răni; alții s-au agățat în gard sau efectiv s-au pierdut.”

Potrivit Poliției Române, doar pe 31 decembrie au fost deschise peste 100 de dosare penale pentru folosirea de materiale pirotehnice ilegale.

Dată publicare: 02-01-2026 17:54

