Aceștia spun că vor să recupereze sumele pierdute de unii dascăli, odată cu introducerea măsurilor de austeritate.

A fost al treilea miting de amploare, organizat de federațiile din educație, în anul școlar care se încheie peste două zile. Majoritatea participanților au venit în București cu autocarele organizațiilor sindicale.

Corespondent Știrile PRO TV: „Liderii de sindicat susțin că protestul reprezintă interesele a 300 de mii de profesori și angajați pe posturi auxiliare. Mai întâi au scandat preț de o oră în Piața Victoriei, și au încheiat acum marșul de aproape 3 kilometri spre Palatul Parlamentului.”

Nemulțumiri privind schimbările legislative

Șefii sindicatelor susțin că nu au fost aplicate mai multe schimbări legiferate după negocierile care au pus punct grevei generale din 2023.

Ion Zoican, secretar general F.S.L.I.: „În acest proiect de lege, debutantul pornește undeva de la 7.500 de lei, deci cu 1.500 de lei mai puțin decât ar trebui, conform unor acte normative aflate în vigoare.”

Ministrul Educației susține că banii pierduți de profesori în anul de austeritate ar putea fi recuperați.

Mihai Dimian, ministrul Educației și Cercetării: „În cadrul negocierilor care au avut loc cu reprezentanții Ministerului Muncii, se vorbește de o anumită creștere a fondului de salarii cu 1,75 miliarde de lei, în contextul noii legi a salarizării. Este aproximativ valoarea cu care s-au redus cheltuielile salariale, în contextul măsurilor luate în acest an.”

Iar ministrul Muncii, Dragoș Pâslaru, a declarat că așteaptă propunerile profesorilor, pentru că noua lege a salarizării nu a fost finalizată și trebuie discutată cu toată societatea. Și i-a asigurat că lefurile nu vor mai scădea.