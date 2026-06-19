„România e sub asediu! Când tot sistemul se luptă din răsputeri să nu se schimbe nimic este timpul să ieşim iar în stradă. Când justiţia este pentru unii mumă şi pentru alţii ciumă, vocile cetăţenilor cer dreptate. Când instituţiile acţionează parcă doar la ordin este o datorie patriotică să protestăm împotriva unui stat capturat. Când sună Lia, România onestă iese în stradă să apere democraţia. Am fost sute de mii în stradă pentru Justiţie, NU corupţie!”, afirmă organizatorii, Rezistenţa, Iniţiativa România şi Asociaţia MEA.

Ei subliniază că „este nevoie IAR de fiecare dintre noi”.

„Pentru că România este a noastră şi nu o vom lăsa niciodată să fie a lor. Împreună, comemorăm statul de drept, democraţia şi direcţia pro-europeană a României”, explică ei.

În opinia reprezentanţilor celor trei platforme civice, este ruşinos că trebuie să facem asta la 36 de ani de la Mineriadele care au înăbuşit în mod sângeros protestele democratice din Piaţa Universităţii.

„Istoria se repetă doar dacă permitem asta. Haideţi în stradă!”, este mesajul lor.

Manifestaţia ar urma să înceapă vineri, la ora 19:00, şi să dureze patru ore.

Protestele sunt anunţate în contextul negocierilor pentru Guvernul Veştea, al disputelor din PNL legate de susţinerea pentru acest Cabinet, al punerii sub acuzare a unicului prim-vicepreşedinte liberal care îl sprijină pe premierul interimar Ilie Bolojan, Ciprian Ciucu şi al deciziei ICCJ prin care este menţinută decizia ANI privind conflictul de interese în cazul liderului USR Dominic Fritz, primarul Timişoarei, a cărui formaţiune a anunţa explicit că nu va vota pentru învestirea Guvernului conduse de Adrian Veştea.