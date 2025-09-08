Nicușor Dan nu participă oficial la deschiderea anului școlar. Șeful statului se va întâlni cu sindicaliștii din Educație

Nicușor Dan a spus că va participa la deschiderea noului an școlar în calitate de părinte și nu în calitate de președinte al României. El a mai adăugat că a luat această decizie deoarece în acest moment profesorii au o serie de revendicări și nu a vrut ca prin prezența sa în calitate de șef de stat să „sfideze”.

„Există această tensiune, există niște revendicări și nu am vrut să sfidez. E o discuție în societate și nu am vrut să sfidez”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a explicat că se va întâlni cu sindicaliștii din Educație în cursul zilei de luni. Nicușor Dan nu a avut un mesaj pentru cadrele didactice și a explicat că urmează să discute față în față cu reprezentanții acestora la Cotroceni.

Ilie Bolojan nu va participa la disucțiile dintre Nicușor Dan și sindicaliști, dar președintele a dat asigurări că a vorbit despre nemulțumirile profesorilor cu Daniel David, ministrul Educației.

„S-a pus întrebarea de ce s-a început cu Educația. Răspunsul este că ce trebuia să se facă trebuia să fie gata până pe 8 septembrie (...) A fost un efort pe mai multe direcții pentru a reduce deficitul, iar cel pe Educație trebuia început mai devreme pentru a fi gata pe 8 septembrie”, a mai adăugat șeful statului.

