Nicușor Dan nu participă oficial la deschiderea anului școlar. Șeful statului se va întâlni cu sindicaliștii din Educație

08-09-2025 | 08:47
Președintele Nicușor Dan nu va participa la deschiderea noului an școlar.

Adrian Popovici ,  Constantin Toma

Nicușor Dan a spus că va participa la deschiderea noului an școlar în calitate de părinte și nu în calitate de președinte al României. El a mai adăugat că a luat această decizie deoarece în acest moment profesorii au o serie de revendicări și nu a vrut ca prin prezența sa în calitate de șef de stat să „sfideze”.

„Există această tensiune, există niște revendicări și nu am vrut să sfidez. E o discuție în societate și nu am vrut să sfidez”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a explicat că se va întâlni cu sindicaliștii din Educație în cursul zilei de luni. Nicușor Dan nu a avut un mesaj pentru cadrele didactice și a explicat că urmează să discute față în față cu reprezentanții acestora la Cotroceni.

Ilie Bolojan nu va participa la disucțiile dintre Nicușor Dan și sindicaliști, dar președintele a dat asigurări că a vorbit despre nemulțumirile profesorilor cu Daniel David, ministrul Educației.

proteste, sindicalisti, FSLI
Sindicatele din Educaţie boicotează începutul de an şcolar. Marș de protest în Capitală, în prima zi de școală

„S-a pus întrebarea de ce s-a început cu Educația. Răspunsul este că ce trebuia să se facă trebuia să fie gata până pe 8 septembrie (...) A fost un efort pe mai multe direcții pentru a reduce deficitul, iar cel pe Educație trebuia început mai devreme pentru a fi gata pe 8 septembrie”, a mai adăugat șeful statului.

Sursa: Pro TV

