Nicușor Dan merge la Salina Praid, după inundațiile devastatoare. Președintele va ajunge și în zonele afectate din Covasna

„La invitaţia preşedintelui UDMR Kelemen Hunor, preşedintele Nicuşor Dan va merge astăzi la Praid”, au declarat sâmbătă sursele citate.

Preşedintele Nicuşor Dan se va afla în jurul orei 11, la Salrom, compania care deține salina Praid, devenită imprcticabilă în urma inundaţiilor.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că gândurile sale se îndreaptă către familiile lovite de inundaţiile puternice care afectează localităţi din mai multe judeţe, el precizând că a cerut autorităţilor să intervină rapid, să mobilizeze toate resursele necesare şi să ia măsuri urgente pentru salvarea vieţilor oamenilor şi protejarea bunurilor.

Şeful statului mai spune că este vital să investim în sisteme de avertizare timpurie, în infrastructură rezilientă şi adaptată noilor riscuri climatice, precum şi în pregătirea autorităţilor locale pentru a putea reacţiona eficient în faţa urgenţelor.

Probleme majore la salina Praid

La Salina Praid problemele au început în 2016, când mina a fost inundată după ce castorii au construit un baraj pe cursul pârului Corund și l-au deviat parțial. Apoi, în mai anul trecut, ploile abundente au provocat infiltrații semnificative care au închis temporar salina. Iar la începutul acestei luni, apa a început să pătrundă din nou în subteran, anticipând practic dezastrul de acum.

Dan Dobrea, directorul general SALROM: „Ceea ce am făcut noi SALROM a fost să încercăm să ne protejăm de-a lungul anilor de infiltrații, care nu ar fi apărut niciodată dacă acest curs de apă ar fi fost regularizat la timpul potrivit”.

Inundaţiile care au dus la închiderea Salinei Praid au afectat comunitatea, dependentă aproape în totalitate fie de exploatarea sării, fie de turism, fie de activităţile de comerţ derulate în preajma salinei, lăsând mii de oameni fără unica lor sursă de venit.

Ministrul Economiei, Bogdan Ivan, anunţă, vineri seară, că a dispus realizarea studiilor tehnice şi pregătirea Hotărârii de Guvern pentru alocarea fondurilor necesare în vederea intervenţiei la Salina Praid.

„Salina Praid nu este doar un obiectiv economic sau turistic — este parte din viaţa de zi cu zi a comunităţii locale”, a transmis ministrul.

Administraţia Naţională ”Apele Române” precizează, vineri, că situaţia de la Salina Praid a fost generată de creşterea bruscă a nivelului părâului Corund, de la 6 mc/s la 60 de mc/s, dar şi de faptul că lucrările de regularizare a părâului, începute în 2012, nu au fost finalizate. Ele trebuiau continuate cu lucrări de betonare şi impermeabilizare a cursului de apă pe toată lungimea masivului de sare, pentru stoparea inflitraţiilor apelor de suprafaţă şi a scurgerii lor în mină. În perioada 2024 – 2025 s-au executat intervenţii de urgenţă, dar acestea nu au făcut faţă inundaţiilor actuale.

Societatea Naţională a Sării precizează că, în cursul anului 2024, Salrom a făcut „investiţii majore” din fonduri proprii la Salina Praid pentru remedierea şi prevenirea inundaţiilor.. Potrivit conducerii societăţii, printre altele, a fost realizat un bypass din ţevi montate pe un pat de argilă compactată şi protejată de geo membrană impermeabilă şi a fost curăţată albia veche a pârâului Corund până la nivelul rocii de sare, investiţiile depăşind două milioane de lei.

Conducerea Salrom precizează că societatea comercială are ca principal scop exploatarea sării, „NU regularizarea cursurilor de apă”. În plus, „NU este proprietara şi NU are drept de administrare asupra terenului aferent albiei pârâului Corund”, şi nici „NU are atribuţii” în privinţa unor lucrări de apărare împotriva inundaţiilor.

