Nicuşor Dan l-a felicită pe Karol Nawrocki pentru victoria în alegerile prezidenţiale din Polonia. Mesajul transmis

„Felicitări Karol Nawrocki pentru victoria ta electorală. Aştept cu nerăbdare să colaborăm pentru a întări şi mai mult Parteneriatul Strategic dintre România şi Polonia”, a scris Nicuşor Dan într-o postare pe platforma X.

„Colaborarea strânsă dintre ţările noastre rămâne esenţială pentru asigurarea securităţii pe Flancul Estic şi promovarea unei coeziuni şi siguranţe”, mai spune Nicuşor Dan în mesaj.

Congratulations @NawrockiKn for your electoral victory. I look forward to working with you in order to further strengthen ???????????????? Strategic Partnership.

Our countries’ close cooperation remains essential for ensuring security on the Eastern Flank & promoting a cohesive & safe…