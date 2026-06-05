În cadrul şedinţei de guvern de vineri a fost prezentată o informare privind situaţia întreprinderilor publice încadrate în categoria celor cu risc ridicat de guvernanţă, întocmită în vederea analizării aspectelor relevante privind conformitatea cu principiile de guvernanţă corporativă.

„Guvernul a luat act de nota de informare privind situaţia întreprinderilor publice încadrate în categoria celor cu risc ridicat de guvernanţă, în contextul expirării termenelor de prelungire a mandatelor provizorii ale administratorilor şi directorilor din cadrul întreprinderilor publice, respectiv data de 31 martie 2026 pentru administratori şi data de 31 mai 2026 pentru directori, în cazul întreprinderilor publice aflate în proceduri de selecţie nefinalizate”, arată Executivul într-un comunicat oficial.

Potrivit Executivului, principalele cauze identificate sunt, pe de o parte, expirarea duratei maxime a mandatelor provizorii ale administratorilor şi directorilor întreprinderilor publice, stabilită la 12 luni potrivit OUG nr. 109/2011 şi prelungită, prin OUG nr. 69/2025, până la 31 martie 2026 pentru administratori şi 31 mai 2026 pentru directori, iar, pe de altă parte, întârzierea finalizării procedurilor de selecţie, în pofida declanşării acestora. Această situaţie generează riscuri asupra capacităţii decizionale, continuităţii conducerii şi funcţionării curente a întreprinderilor publice, inclusiv în raporturile cu terţii.

„La nivel central, potrivit datelor centralizate de AMEPIP, au fost identificate 33 de întreprinderi publice cu risc ridicat de guvernanţă, dintre care 20 prezintă risc imediat. În plus, 50 de întreprinderi publice au posturi de director sau director general cu mandat provizoriu expirat ori în curs de expirare, iar în 26 de cazuri continuitatea conducerii executive depinde de funcţionalitatea consiliului de administraţie”, precizează Guvernul.

De asemenea, în prezent, la nivel central sunt în derulare 65 de proceduri de selecţie nefinalizate după termenul de 31 martie 2026, iar din totalul de 147 de întreprinderi publice monitorizate, o parte semnificativă nu are o majoritate de administratori definitivi, ceea ce afectează stabilitatea guvernanţei.

„Distribuţia celor 33 de întreprinderi cu risc ridicat arată o concentrare majoră la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (16 întreprinderi), urmat de Ministerul Finanţelor (4) şi Ministerul Energiei (3), restul fiind repartizate altor autorităţi publice tutelare. Din perspectiva urgenţei, 20 de întreprinderi au deja consilii afectate (mandate expirate sau posturi vacante), 3 se confruntă cu expirări iminente, iar 9 au mandate cu termen ulterior. De asemenea, 32 de posturi sunt deja vacante. În ceea ce priveşte conducerea executivă, 50 de întreprinderi au posturi de director sau director general cu mandate expirate ori în curs de expirare. Situaţii similare se regăsesc la nivelul întreprinderilor publice locale, aflate în curs de centralizare”, mai anunţă Guvernul.