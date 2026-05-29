"PSD condamnă ferm încălcarea inacceptabilă a suveranităţii României de către Federaţia Rusă. Un astfel de comportament al unui stat arată nu numai dispreţul la adresa dreptului internaţional, cât şi faţă de siguranţa cetăţenilor unui stat membru NATO. În aceste condiţii, PSD face apel către toate forţele politice din România să înceteze confruntările interne şi să acţioneze unitar, în interesul naţional. În acest caz, agresorul este Federaţia Rusă, iar toate partidele au datoria de a lăsa orgoliile politice de-o parte şi să acţioneze unitar pentru a înlătura urgent riscurile de securitate la care sunt expuşi cetăţenii români", arată PSD într-un comunicat oficial.

PSD "respinge categoric şi condamnă declaraţiile prim-ministrului demis Ilie Bolojan şi ale unor reprezentanţi USR care invocă sesizările la Curtea Constituţională în privinţa legislaţiei SAFE, pentru a pasa propria răspundere pentru eşecul sistemului de apărare al României în cazul incidentului de la Galaţi".

Social-democraţii arată că sesizarea Curţii Constituţionale de către preşedintele Camerei Deputaţilor în privinţa OUG 38/2026 a avut drept scop înlăturarea incertitudinilor legislative generate de modul în care a fost emisă ordonanţa şi de o serie de alte prevederi introduse în actul normativ, fără nicio legătură cu instrumentul SAFE sau cu PNRR.

"Sesizarea preşedintelui Camerei Deputaţilor accelerează pronunţarea CCR pentru înlăturarea acestor incertitudini, în termenul legal de 20 de zile, care nu existau în cazul sesizării Avocatului Poporuluii", precizează PSD în comunicat.

Potrivit PSD, "incidentul de la Galaţi a evidenţiat o serie de carenţe grave ale sistemului de apărare naţional, care reclamă decizii şi acţiuni rapide de remediere".

"Scandalul şi orgoliile politice sau pasarea responsabilităţilor la alţii trebuie să înceteze. România are nevoie de formarea rapidă a unui guvern funcţional care să instaleze profesionişti în structurile de conducere ale sistemului de apărare", spun social-democraţii.

PSD menţionează că, indiferent de conflictele politice din ultima perioadă, "a acţionat responsabil şi a susţinut în Parlament toate actele normative necesare pentru accesarea cât mai rapidă a fondurilor europene pentru creşterea capacităţii de apărare a României".

"PSD este de asemenea pregătit să susţină instalarea rapidă a unui guvern funcţional şi responsabil, care să asigure funcţionarea eficientă a statului şi a instituţiilor din sistemul de securitate naţională", mai transmite formaţiunea.

Reacţia PSD vine după ce premierul interimar Ilie Bolojan a menţionat, într-un discurs susţinut la Chişinău, contestaţiile făcute de preşedintele Camerei Deputaţilor şi Avocatului Poporului pe ordonanţa SAFE, el acuzând "acţiuni iresponsabile pe care le-am avut în lumea politică care ţin de contestarea legislaţiei privind atacarea dronelor pe timp de pace în spaţiul aerian, a trecut cu mari întârzieri datorită contestaţiilor".

"În aceste zile România semnează toate contractele pentru furnizarea în anii următori, până cel mai târziu în 2030, a tuturor capacităţilor de apărare solicitate de Armata României, care sunt în valoare de aproximativ 10 miliarde de euro, care să asigure dotarea Armatei în anii următori pentru a oferi siguranţă cetăţenilor noştri. Şi vă rog să vă gândiţi la ceea ce înseamnă, în tot acest context, acţiuni iresponsabile pe care le-am avut în lumea politică care ţin de contestarea legislaţiei privind atacarea dronelor pe timp de pace în spaţiul aerian, a trecut cu mari întârzieri datorită contestaţiilor. Vă rog să vă gândiţi la contestaţiile care au fost depuse la Curtea Constituţională chiar în aceste zile vis-à-vis de legislaţia SAFE şi, cu toate acestea, în toată această perioadă am făcut tot ceea ce a trebuit pentru a dota Armata României cu tehnică militară care într-adevăr să-i permită să asigure siguranţa cetăţenilor noştri", a adăugat Bolojan.