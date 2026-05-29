MApN explică de ce nu a doborât drona prăbușită peste un bloc: „În apărare, curajul nu înseamnă să apeși pe trăgaci”

După criticile din spațiul public privind faptul că Armata nu a doborât drona ruseasca prăbușită peste blocul din Galați, MApN a făcut două postări în decurs de 30 de minute pe rețelele de socializare.

Într-una dintre postări, reprezentanții MApN au explicat că armata monitorizează permanent situația de la granițe și este pregătită să reacționeze la orice amenințare, însă utilizarea armamentului letal implică o responsabilitate extremă.

Potrivit oficialilor, România dispune de una dintre cele mai avansate legislații care permit neutralizarea dronelor ce pătrund ilegal în spațiul aerian național. Cu toate acestea, armata nu poate deschide focul în mod discreționar, mai ales dacă există riscul ca populația civilă să fie pusă în pericol.

„Siguranța cetățenilor este prioritatea noastră armata României monitorizează permanent situația de la granițe și se pregătește să reacționeze la orice amenințare. Avem una dintre cele mai avansate legi care ne permite să neutralizăm dronele ce pătrund neautorizat în spațiul aerian național, însă aceasta nu înseamnă că putem folosi armamentul letal în mod discreționar. Putem face uz de armă, însă numai dacă situația cetățenilor nu este pusă în pericol.

Pe de altă parte, dreptul internațional nu permite niciunui stat, sub nicio formă și împrejurare, să încalce spațiul aerian al altui stat. Cuvântul de ordine este precauția. Îți trebuie mai mult curaj să fii precaut decât să te hazardezi sperând că ție nu ți se va întâmpla. Acesta nu este un joc video. Nu poți apăsa pe butonul pauză, nu poți face reload, nu mai ai o încercare. Angajarea unei ținte aeriene cu armament de război pe teritoriul național în timp de pace este o responsabilitate extremă.

Armata nu-și poate permite să provoace mai multe pagube decât ar trebui să prevină. Suntem precauți, suntem responsabili, suntem aici să apărăm țara.”, a spus un reprezentant al Armatei Române, printr-o postare pe pagina oficială MApN, accentuând că „În apărare, curajul nu înseamnă să apeși pe trăgaci. Curajul înseamnă să iei decizia corectă atunci când viețile oamenilor depind de ea. Armata României acționează cu fermitate, responsabilitate și respect pentru lege, având mereu aceeași misiune: protejarea românilor și apărarea țării”, transmite un reprezentant al MApN.