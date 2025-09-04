Nicușor Dan, despre schimbarea șefilor din parchete: Munca prestată este „ineficientă”

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, despre schimbarea șefilor din parchete, că mandatele acestora expiră în primăvară și că, pentru a face o „schimbare fără să zgâlțâi inutil, trebuie să ai mișcările potrivite”.

El a adăugat că, în continuare, consideră că parchetele sunt ineficiente și nu prioritizează cazurile cele mai importante.

„Noi avem niște șefi de parchete ale căror mandate expiră în primăvara viitoare. Până în momentul acela, este timp pentru evaluări. Am avut deja câteva discuții și vor mai fi câteva zeci de discuții cu oameni din sistemul de magistratură”, a spus președintele Nicușor Dan, întrebat dacă va face schimbări în fruntea parchetelor.

Șeful statului a continuat: „Ca să faci o schimbare fără să zgâlțâi inutil, trebuie să ai mișcările potrivite”.

El și-a exprimat din nou nemulțumirea față de sistem.

„Da, în continuare spun că parchetele sunt ineficiente, că nu prioritizează cazurile cele mai importante. În partea de instanțe de judecată, suntem așa și așa și pot exista multe îmbunătățiri. Mă preocupă foarte tare”, a mai spus Nicușor Dan, potrivit News.ro.

