Nicușor Dan, despre schimbarea șefilor din parchete: Munca prestată este „ineficientă”

Stiri Politice
04-09-2025 | 21:21
nicusor dan
Inquam Photos / George Călin

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, despre schimbarea șefilor din parchete, că mandatele acestora expiră în primăvară și că, pentru a face o „schimbare fără să zgâlțâi inutil, trebuie să ai mișcările potrivite”.

autor
Claudia Alionescu

El a adăugat că, în continuare, consideră că parchetele sunt ineficiente și nu prioritizează cazurile cele mai importante.

Noi avem niște șefi de parchete ale căror mandate expiră în primăvara viitoare. Până în momentul acela, este timp pentru evaluări. Am avut deja câteva discuții și vor mai fi câteva zeci de discuții cu oameni din sistemul de magistratură”, a spus președintele Nicușor Dan, întrebat dacă va face schimbări în fruntea parchetelor.

Șeful statului a continuat: „Ca să faci o schimbare fără să zgâlțâi inutil, trebuie să ai mișcările potrivite”.

El și-a exprimat din nou nemulțumirea față de sistem.

Citește și
nicusor dan
Președintele Nicușor Dan a afirmat că nu se discută de o nouă creștere a TVA, însă HORECA este vizată de schimbări

Da, în continuare spun că parchetele sunt ineficiente, că nu prioritizează cazurile cele mai importante. În partea de instanțe de judecată, suntem așa și așa și pot exista multe îmbunătățiri. Mă preocupă foarte tare”, a mai spus Nicușor Dan, potrivit News.ro.

Banatul montan: La Oravița a funcționat prima farmacie de la munte, iar Anina era o stațiune cu spectacole mondene

Sursa: News.ro

Etichete: nicusor dan, Parchet, sefi,

Dată publicare: 04-09-2025 21:14

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Italienii anunță cutremur la Inter: Cristi Chivu, OUT? Mourinho, favorit să-i ia locul!
NEWS ALERT Italienii anunță cutremur la Inter: Cristi Chivu, OUT? Mourinho, favorit să-i ia locul!
Citește și...
Nicușor Dan și-a dat singur notă la bilanțul primelor 100 de zile de mandat. „Eu sunt o persoană exigentă”
Stiri actuale
Nicușor Dan și-a dat singur notă la bilanțul primelor 100 de zile de mandat. „Eu sunt o persoană exigentă”

Președintele Nicușor Dan consideră că și-a atins obiectivele în primele trei luni de mandat, subliniind stabilitatea guvernamentală, controlul deficitului și prezența internațională consistentă a României.

Președintele Nicușor Dan a afirmat că nu se discută de o nouă creștere a TVA, însă HORECA este vizată de schimbări
Stiri Politice
Președintele Nicușor Dan a afirmat că nu se discută de o nouă creștere a TVA, însă HORECA este vizată de schimbări

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, miercuri, că în coaliţie nu există nicio discuţie privind o nouă majorare a TVA, la 23-24%.

Nicuşor Dan: „Nuclearul este una din zonele în care, în competiţia globală, România are un avantaj competitiv”
Stiri Politice
Nicuşor Dan: „Nuclearul este una din zonele în care, în competiţia globală, România are un avantaj competitiv”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, la Centrala de la Cernavodă, că enegia nucleară este un doemniu în care, în competiţia globală, România are un avantaj competitiv şi o chestiune de securitate naţională.

Recomandări
În prima zi de școală, elevii se vor trezi prinși la mijloc în lupta dintre profesori și schimbările din sistem
Stiri Educatie
În prima zi de școală, elevii se vor trezi prinși la mijloc în lupta dintre profesori și schimbările din sistem

După o lună de presiuni sindicale, guvernul le-a redat olimpicilor din sistemul preuniversitar bursele de merit, însă mulți elevi cu medii de peste 9,50 vor ieși de pe lista beneficiarilor.

Ministrul Justiției le răspunde judecătorilor care au contestat reforma pensiilor speciale la CCR. Ce prevede proiectul
Stiri Justitie
Ministrul Justiției le răspunde judecătorilor care au contestat reforma pensiilor speciale la CCR. Ce prevede proiectul

Judecătorii ÎCCJ contestă la CCR legea care îi va obliga să se pensioneze la 65 de ani. Magistrații susțin că resping orice tentativă de a slăbi independența justiției. Între timp, instanțele își continuă protestul și judecă doar urgențele.

Schema prin care agenții imobiliari încearcă să atragă clienți după majorarea TVA. Prețul apartamentelor, în creștere
Stiri actuale
Schema prin care agenții imobiliari încearcă să atragă clienți după majorarea TVA. Prețul apartamentelor, în creștere

Odată cu creșterea taxei pe valoare adăugată, tranzacțiile imobiliare au suferit modificări. Potrivit unei analize, interacțiunile dintre vânzători și cumpărători au scăzut comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 04 Septembrie 2025

50:22

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 04 Septembrie 2025

01:31:02

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
4 Septembrie 2025

01:45:57

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Ce surprize se pregătesc in noul sezon de MASTER CHEF?

02:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28