Nicușor Dan, despre căsătoria cu Mirabela Grădinaru: „100%”. Momentul ales

Președintele, care are o relație de 20 de ani și doi copii cu Mirabela Grădinaru, a refuzat să se căsătorească în campania electorală. „E o chestiune care ține de familie" spune Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan a vorbit, într-un interviu pentru Cotidianul, despre planurile sale de căsătorie, confirmând că „100%” acest lucru se va întâmpla în viitorul apropiat. Deși cariera i-a ocupat mult timp, șeful statului consideră că a venit momentul potrivit pentru această decizie personală, care trebuie luată cu multă reflecție și liniște, consideră el.

Confirmarea oficială

Nicușor Dan a confirmat oficial, într-un interviu pentru Cotidianul, că se va căsători în viitorul apropiat.

Întrebat ce crede că se va întâmpla mai repede – să fie suspendat din funcție sau să se căsătorească, șeful statului a afirmat: „Asta cu suspendarea din funcție... Adevărat că mă străduiesc să respect toate obligațiile. Știți că, pentru orice lege pe care Parlamentul o aprobă, am un termen de 20 de zile pentru a o promulga. Am respectat cu sfințenie toate aceste chestiuni procedurale, tocmai pentru a nu avea orice fel de discuție".

„Desigur că el se va întâmpla"

În legătură cu evenimentul personal – căsătoria, Nicușor Dan a afirmat: „Desigur că el se va întâmpla". Șeful statului a precizat că acest lucru va avea loc „100%.”

Întrebat de ce un bărbat care nu s-a căsătorit până la 50-55 de ani decide să facă acest pas, șeful statului a afirmat: „Este o întrebare personală, deci o să răspund cu o anumită precauție. Au fost multe… Eu cred că gestul ăsta trebuie luat într-o perioadă de liniște și reflecție a vieții tale".

„În toată perioada profesională au fost extrem de multe lucruri care s-au întâmplat", a adăugat șeful statului.

Relația de 20 de ani și cei doi copii

Nicușor Dan are 55 de ani. El are o relație de 20 de ani cu Mirabela Grădinaru, împreună cu care are doi copii - o fetița de 9 ani și un băiat de 3 ani - Aheea și Antim.

Refuzul din campania electorală

El a povestit că i s-a propus să se căsătorească în campania electorală pentru alegerile prezidențiale, dar a refuzat: „Am spus nu. E o chestiune care ține de familie. Se va întâmpla într-un moment de liniște pentru familie”.

Un eveniment personal, de familie

În repetate rânduri, Nicușor Dan a afirmat că nunta va fi un eveniment personal, de familie.

Decizia președintelui de a se căsători după 20 de ani de relație și doi copii reflectă abordarea sa caracteristică de a separa viața personală de cea publică și de a lua decizii importante în momentele pe care le consideră potrivite, fără a ceda presiunilor externe sau considerentelor de imagine politică.

