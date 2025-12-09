Nicuşor Dan: Am început un proces destul de lung de reconciliere între administraţie şi societate

09-12-2025 | 07:04
nicusor dan

România a început "un proces destul de lung de reconciliere între administraţie şi societate", a declarat, luni, preşedintele Nicuşor Dan, la o întâlnire cu reprezentanţi ai diasporei române desfăşurată la ambasada ţării noastre din capitala Franţei.

Mihaela Ivăncică

"Despre România, vreau să vă spun că, în ciuda ştirilor - în fine, popor latin, pasiuni mari - dincolo de asta, în opinia mea, România azi are maturitatea să se autoevalueze, să ştie ce poate, are o zonă privată foarte dinamică, are o administraţie care, într-o oricare măsură, este de bună-credinţă, dar în orice caz este mai matură şi începe să ştie ce vrea. Şi faţă de unde riscam să fim anul trecut, cred că ne-am învăţat cu toţii lecţiile şi cred că am început un proces destul de lung de reconciliere între administraţie şi societate. Deci, în esenţă, în rezumat, vreau să vă transmit optimismul meu şi invitaţia de a continua dialogul astfel încât să reuşim să facem multe lucruri împreună", a afirmat şeful statului.

El le-a mulţumit reprezentanţilor asociaţiilor româneşti din Franţa pentru eforturile pe care le fac pentru păstrarea identităţii româneşti.

"Sunteţi o carte de vizită foarte importantă pentru noi. Apoi vreau să vă mulţumesc, în general, pentru că reuşiţi să păstraţi România cu dumneavoastră aici, în special asociaţiile care încearcă să îi atragă şi pe alţii în întreprinderea asta", a menţionat preşedintele Nicuşor Dan.

Crearea unei interfețe pentru comunitățile din diaspora

De asemenea, el a arătat că la Administraţia Prezidenţială se încearcă să se realizeze o interfaţă în privinţa colaborării cu comunităţile de români din afara ţării.

"Evident că este în beneficiul tuturor să o facem, să reuşim să extindem comunicarea, fie că este într-o zonă academică, fie că este într-o zonă economică, şi sper să fie doar o primă etapă dintr-un dialog care începe. Dintotdeauna problema a fost: toată lumea e de bună-credinţă, dar cine este interfaţa? Şi încercăm să facem asta la Administraţia Prezidenţială, să creăm o interfaţă astfel încât, în mod structurat şi pentru toţi românii care trăiesc în afara României, să facem nişte lucruri care să ţină şi care să facă acţiunile noastre mai eficiente", a arătat el.

În cadrul ceremoniei, Corala de copii a Patriarhiei Sfinţii Trei Ierarhi din La Courneuve a cântat colinde, iar şeful statului le-a oferit cadouri.

După discurs, preşedintele a discutat şi a făcut fotografii cu o parte dintre cei aproape trei sute de participanţi la recepţie.

Preşedintele Nicuşor Dan se află într-o vizită oficială de două zile în Franţa. El va fi primit, marţi, de preşedintele Emmanuel Macron la Palatul Elysee.

Din delegaţia şefului statului fac parte ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, ministrul Economiei şi ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, şi ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, alături de consilierii prezidenţiali Marius Lazurca, Valentin Naumescu şi Radu Burnete.

Sursa: Agerpres

