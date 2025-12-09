Nicuşor Dan: Nu văd vreun motiv pentru care coaliţia să nu funcţioneze sau pentru care vreun ministru să trebuiască să plece

09-12-2025 | 17:54
Nicușor Dan
Preşedintele Nicuşor Dan spune că nu vede vreun motiv pentru care coaliţia de guvernare să nu funcţioneze sau pentru care vreun ministru să trebuiască să plece.

Cristian Matei

Șeful statului a făcut această declarație în Franța, unde a fost primit de președintele Emmanuel Macron.

Recent, social-democraţii şi-au manifestat nemulţumirea faţă de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, şi au transmis că şi-ar dori ca USR să nu mai fie la guvernare.

”Bineînţeles că, printre aşteptările pe care oamenii le au faţă de politicieni care sunt în funcţii de conducere, sunt şi tipul acesta de declaraţii în care pe anumite situaţii administrative să ceară demisii, fel de fel de lucruri. Dar trebuie să facem diferenţa între declaraţii politice, discuţii interne din care răzbat la dumneavoastră şi e foarte bine că răzbat şi că relataţi, şi acţiune politică.

În momentul acesta, în planul acţiunii politice, eu nu văd vreun motiv pentru care coaliţia să nu funcţioneze sau pentru care vreun ministru să trebuiască să plece”, a declarat Nicuşor Dan, răspunzând unei întrebări, potrivit News.ro.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marţi, că în şedinţa PSD s-a discutat despre ministrul USR al Mediului, Diana Buzoianu, el afirmând că o să încerce să aibă o întâlnire cu prim-ministrul Ilie Bolojan şi după ce va discuta cu acesta va anunţa ceea ce doreşte PSD.

Mai mulţi reprezentanţi ai PSD i-au cerut demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu, în urma crizei apei potabile din Prahova şi Dâmboviţa.

Solicitarea ca aceasta să plece de la minister a fost făcută inclusiv la dezbaterea de luni, din plenul Camerei Deputaţilor, la Ora Guvernului, când PSD şi AUR au cerut demisia ministrului USR

În replică, Diana Buzoianu a transmis, marţi, că această solicitare a lui Grindeanu vine fix în săptămânile în care trebuie să fie negociată în coaliţie reorganizarea Romsilva. Ea a precizat că a cerut tăierea drastică a numărului de directori, iar PSD a zis că acceptă 12 direcţii regionale, dar ”să rămână câte un directoraş şefuţ şi la nivel de judeţ - adică să nu schimbăm nimic, doar să adăugăm nişte structuri regionale”. ”Rămân în această funcţie cât mai pot curăţa din stricăciunile din ultimii 35 de ani”, este mesajul ministrului.

