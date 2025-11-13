Nicușor Dan a promulgat legea RCA. Poliță obligatorie pentru trotinetele și bicicletele electrice

Nicușor Dan a promulgat noua lege RCA, care va face obligatorie polița și pentru trotinetele și bicicletele electrice. Totodată, asigurarea RCA va putea fi suspendată pe perioada în care mașina nu este utilizată.

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat joi, 13 noiembrie 2025, „decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/2017 referitoare la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule şi tramvaie” potrivit presidency.ro.

La sfârșitul lunii octombrie, deputații au adoptat proiectul legii RCA, prin care trotinetele și bicicletele electrice vor fi obligate să aibă asigurare.

În prezent, aceste vehicule nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării conform legislației în vigoare.

Puteți verifica AICI tarifele de referință adoptate de ASF pentru următoarele șase luni.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













