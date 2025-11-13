Nicușor Dan a promulgat legea RCA. Poliță obligatorie pentru trotinetele și bicicletele electrice

13-11-2025 | 18:45
trotinete electrice
Nicușor Dan a promulgat noua lege RCA, care va face obligatorie polița și pentru trotinetele și bicicletele electrice. Totodată, asigurarea RCA va putea fi suspendată pe perioada în care mașina nu este utilizată.

Claudia Alionescu

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat joi, 13 noiembrie 2025, „decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/2017 referitoare la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule şi tramvaie” potrivit presidency.ro.

La sfârșitul lunii octombrie, deputații au adoptat proiectul legii RCA, prin care trotinetele și bicicletele electrice vor fi obligate să aibă asigurare.

În prezent, aceste vehicule nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării conform legislației în vigoare.

Puteți verifica AICI tarifele de referință adoptate de ASF pentru următoarele șase luni. 

trotineta electrica
Trotinetele și bicicletele electrice, conduse doar cu permis. Un proiect de lege a fost depus în Parlament
Explozie urmată de incendiu, într-un bloc din Balș, produsă de o butelie GPL. Două persoane au suferit arsuri

Sursa: Presidency.ro

RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice. Noua lege, undă verde pentru adoptare
RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice. Noua lege, undă verde pentru adoptare

Comisia pentru Buget a Camerei Deputaților a aprobat marți proiectul Legii RCA în forma trimisă de Guvern. Astfel, au fost respinse amendamentele Senatului după scandalul izbucnit între asigurători și service-uri auto.

Trotinetele și bicicletele electrice, conduse doar cu permis. Un proiect de lege a fost depus în Parlament
Trotinetele și bicicletele electrice, conduse doar cu permis. Un proiect de lege a fost depus în Parlament

Cei care folosesc trotinete și biciclete electrice ar putea avea nevoie de permis de conducere special, denumit categoria AM1, potrivit unui proiect de lege depus în Parlament.

Trotinetele electrice închiriate în Piatra-Neamț au fost interzise. Municipalitatea a reziliat contractul
Trotinetele electrice închiriate în Piatra-Neamț au fost interzise. Municipalitatea a reziliat contractul

Municipalitatea din Piatra-Neamț a reziliat contractul cu firma care închiria trotinete pe domeniul public, după ce un copil de 15 ani a căzut de pe o astfel de trotinetă și a decedat câteva zile mai târziu, a declarat primarul Adrian Niță.

Fără acord asupra pensiilor magistraților. Coaliția refuză pensia cât venitul, CSM cere tratament egal cu ceilalți „speciali”
Fără acord asupra pensiilor magistraților. Coaliția refuză pensia cât venitul, CSM cere tratament egal cu ceilalți „speciali”

După discuțiile cu magistrații, UDMR a transmis că susține o variantă moderată a reformei pensiilor speciale (70–75% din salariul net), o perioadă de tranziție mai scurtă și adoptarea rapidă a legii, pentru a respecta jalonul PNRR.

PNRR „simplificat” a fost aprobat de Bruxelles. România trebuie să îndeplinească 390 jaloane din cele 518 asumate inițial
PNRR „simplificat” a fost aprobat de Bruxelles. România trebuie să îndeplinească 390 jaloane din cele 518 asumate inițial

România a obţinut la Bruxelles, aprobarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) revizuit, la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN).

Dani Mocanu și fratele său au fost plasaţi de instanţă în arest la domiciliu în provincia Napoli
Dani Mocanu și fratele său au fost plasaţi de instanţă în arest la domiciliu în provincia Napoli

Fraţii Dani şi Ionuţ Mocanu, condamnaţi la închisoare pentru tentativă de omor şi prinşi în Italia, au fost plasaţi în arest la domiciliu de Curtea de Apel din Napoli, afirmă surse judiciare.

