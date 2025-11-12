Cât ar putea plăti un tânăr șofer de SUV la RCA, în București. ASF a publicat noile tarife de referință

12-11-2025 | 20:34
Tarifele de referință RCA pentru primele șase luni ale lui 2026 au fost publicate de ASF. Acestea sunt doar punctul de plecare, prețul final find stabilit, în plus sau în minus, de asigurători, în funcție de istoricul de accidente și alți factori.

Mihai Niculescu

Raportul semestrial privind tarifele de referință RCA a fost realizat de o companie independentă (Asocierea KPMG Advisory SRL și KPMG Audit SRL). Tarifele de referință nu sunt prețuri de piață, au caracter orientativ și nu sunt stabilite de ASF; ele reprezintă un instrument statistic, menit să ofere transparență și să ajute consumatorii și asigurătorii să înțeleagă evoluția costurilor reale din piață.

„Evoluțiile moderate consemnate în raport arată că piața RCA traversează o perioadă de stabilitate, în care ajustările sunt explicabile și gestionabile”, precizează ASF într-un comunicat.

Cum se calculează tariful de referință

Pentru stabilirea tarifelor de referință, compania a analizat date statistice agregate din ultimii cinci ani (1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2024). În esență, metodologia folosită are în vedere două aspecte:

-Cât de des se produc accidentele (frecvența daunelor) și

Dispute majore în industria auto: Comisia pentru buget respinge modificările RCA care dădeau mai mult control asiguratorilor

-Cât de mari sunt costurile acestora (severitatea daunelor).

Aceste date sunt procesate printr-un model matematic (Model Liniar Generalizat – GLM), care ia în calcul factori precum vârsta asiguratului/utilizatorului, tipul vehiculului, puterea motorului, zona geografică. Apoi, pentru a reflecta realitatea economică, se iau în calcul și:

-inflația daunelor – adică, printre altele, faptul că reparațiile și piesele auto costă mai mult de la an la an,

-cheltuielile administrative și de vânzare ale asigurătorilor,

-marja de profit.

„Rezultatul nu este un tarif obligatoriu și nici un tarif de piață, ci un punct de reper pentru fiecare categorie de risc în parte” precizează ASF.

Evoluțiile față de precedentul raport

Potrivit ASF, pentru persoane fizice, tariful de referință RCA a crescut în medie cu 5,4% pentru autoturisme și cu 5,2% pentru autovehiculele de transport bunuri, comparativ cu tariful de referință publicat în luna decembrie 2024.

Pentru persoane juridice, majorările au fost moderate: +3,5% pentru autoturisme și +3,2% pentru autovehiculele de transport bunuri.

Analiza în evoluție pe categorii de risc evidențiază și scăderi ale tarifului de referință. De exemplu, pentru un șofer din București-Ilfov, cu vârsta între 51 și 60 de ani și autoturism între 151–200 kw, tariful a scăzut cu 3,5%. Reduceri s-au înregistrat și pentru șoferii sub 30 de ani, cu mașini de peste 200 kw. În cazul autovehiculelor de transport persoane, creșterea a fost de doar 0,4%, practic o stagnare.

Potrivit noilor tarife de referință, un șofer sub 30 de ani care conduce un SUV în București (putere a motorului 151-200 de kilowați) are fixat un tarif de referință de 5.029 de lei. Pentru mașini și mai puternice, se mai adaugă 100 de lei.

tarif referință rca persoane fizice

tarif referință persoane juridice

De ce contează publicarea acestor tarife

Pentru consumatori: tariful de referință este determinat pe baza datelor statistice de la nivelul pieței de asigurări RCA, are caracter orientativ și îi ajută să compare ofertele din piață și să înțeleagă diferențele de preț.

Pentru piață: raportul contribuie la identificarea tendințelor – de exemplu, creșterea costurilor cu daunele – și adoptarea din timp a măsurilor necesare pentru menținerea stabilității pe termen lung.

Pentru protecția asiguraților: tariful de referință este utilizat în mecanismul „asiguratului cu risc ridicat”, gestionat de BAAR.

Tarifele de referință, care nu reprezintă tarife de piață, sunt calculate de o companie independentă, pe baze statistice și actuariale. Prețul polițelor RCA este stabilit exclusiv de asigurători, în funcție de propriile metodologii de calcul, daunalitate și politici comerciale.

Dată publicare: 12-11-2025 20:25

