Negociatorul-şef al aderării României la UE propune Guvernului un nou proiect de țară: „Cine nu şi-ar dori?”

Stiri actuale
02-01-2026 | 08:48
Vasile Pușcaș
Agerpres

Aderarea României la Zona Euro ar trebui să fie viitorul proiect de ţară, a declarat profesorul Vasile Puşcaş, fost negociator şef al României cu Uniunea Europeană.

autor
Stirileprotv

„Astăzi, 1 ianuarie 2026, Bulgaria este al 21-lea stat membru al Zonei Euro. Personal, felicit statul de la sudul nostru şi recunosc că o competiţie care este de peste trei decenii înregistrează astăzi un podium favorabil Bulgariei. Eu am trăit această competiţie între cele două state chiar de la începutul anilor 1990, când, la Washington DC, negociam reacordarea Clauzei Naţiunii Celei mai Favorizate României, din partea SUA. Am trăit această competiţie şi la începutul anilor 2000, când negociam aderarea României la UE. Cu toate că Bulgaria avea circumstanţe mai favorizante, am reuşit ca România să obţină aprobarea Consiliului European pentru semnarea Tratatului de Aderare în acelaşi timp, în 17 decembrie 2004. După aderarea României la UE, care s-a petrecut deodată cu Bulgaria, în 1 ianuarie 2007, ritmul şi intensitatea cu care se realiza procesul de integrare europeană a depins într-o proporţie covârşitoare de modul în care guvernele celor două ţări au aplicat legislaţia şi politicile europene. România şi Bulgaria au intrat împreună în Spaţiul Schengen, iar eu consider că un merit deosebit l-a avut ministrul Cătălin Predoiu", a spus Vasile Puşcaş pentru Agerpres.

Potrivit acestuia, aderarea României la Zona Euro ar fi benefică mai ales pentru stabilitate şi disciplină financiar-bugetară şi înscrierea societăţii româneşti pe traiectoria unei dezvoltări economice şi sociale sustenabile.

„Acum, Bulgaria este membru al Zonei Euro şi a primit un bonus spre dezvoltare şi ancorare în Eurogrup. Iar România nici măcar nu are un orizont credibil pe care să-l urmărească în politicile interne de dezvoltare. Nu am făcut aceste afirmaţii cu sens de dramatizare, ci pentru a ambiţiona instituţiile statului român, comunităţile de afaceri şi mai ales guvernanţii României să mediteze dacă intrarea României în Zona Euro nu ar fi cel mai valabil proiect de ţară pentru următorii ani. Am văzut că sondajele de opinie arată că românii din ţară şi din străinătate şi-ar dori să fie şi ţara noastră în Euro. Dar mai mult decât această dorinţă, îndeplinirea criteriilor de aderare la Zona Euro ar însemna stabilitate şi disciplină financiar-bugetară şi înscrierea societăţii româneşti pe traiectoria unei dezvoltări economice şi sociale sustenabile înaintate. Aş încheia cu o întrebare retorică: Cine nu şi-ar dori un astfel de proiect de ţară?!", a subliniat fostul negociator şef al României cu UE.

Sursa: Agerpres

Etichete: euro,

Dată publicare: 02-01-2026 08:48

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!
GALERIE FOTO Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!
Citește și...
Facturile la gaze, din 2026: ce se întâmplă cu plafonarea și de ce prețurile devin din ce în ce mai greu de anticipat
Stiri actuale
Facturile la gaze, din 2026: ce se întâmplă cu plafonarea și de ce prețurile devin din ce în ce mai greu de anticipat

După reliberalizarea pieței de energie electrică în 2025, anul 2026 ar putea aduce și reliberalizarea pieței gazelor naturale pentru consumatorii casnici din România.

Surpriză în prima zi din 2026. Ce a descoperit un bărbat în Munții Măcin
Stiri actuale
Surpriză în prima zi din 2026. Ce a descoperit un bărbat în Munții Măcin

Prima zi a anului a adus o surpriză în Munții Măcinului.

Consumul apei de la robinet a fost interzis în localități din Prahova. Ce s-a descoperit la analize
Stiri actuale
Consumul apei de la robinet a fost interzis în localități din Prahova. Ce s-a descoperit la analize

Furnizorul de apă Hidro Prahova anunţă că există interdicţie privind consumul apei furnizate în sistem centralizat în localitatea prahoveană Măneşti, după ce analizele realizate pe probe din apă au relevat concentraţi ridicate de arsen.

Recomandări
Filmul catastrofei din Elveția, cu 40 de morți și 115 răniți. „Au fost doar câteva secunde până a început să ardă”
Stiri externe
Filmul catastrofei din Elveția, cu 40 de morți și 115 răniți. „Au fost doar câteva secunde până a început să ardă”

Elveția este în stare de șoc după tragedia din stațiunea Crans-Montana, petrecută în noaptea de Revelion. Un incendiu devastator, izbucnit într-un bar, a provocat haos și pierderi uriașe de vieți.

Început de an friguros. Meteorologii anunţă temperaturi mai scăzute decât de obicei și precipitații excedentare
Vremea
Început de an friguros. Meteorologii anunţă temperaturi mai scăzute decât de obicei și precipitații excedentare

Meteorologii au emis, vineri, estimările pentru perioada 05.01.2026 - 02.02.2026, care arată temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei, săptămâna viitoare, în mai multe regiuni ale ţării.

Cum a arătat prima zi în Bulgaria după trecerea la euro. Reacțiile comercianților când clienții vor să achite cu noua monedă
Stiri externe
Cum a arătat prima zi în Bulgaria după trecerea la euro. Reacțiile comercianților când clienții vor să achite cu noua monedă

Bulgaria a trecut la Euro de la 1 ianuarie, însă mulți comercianți nu s-au pregătit pentru schimbare. Clienții care au vrut să plătească în moneda europeană au avut o surpriză: fie li s-a spus să achite în leva, fie au primit restul în moneda bulgară.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 01 Ianuarie 2026

49:59

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28