Sistemul de finanțare pentru medicii de familie se schimbă în 2026. Mai mulți bani alocați per serviciu

02-01-2026 | 10:19
medic de familie
medic de familie

Un act normativ aprobat în ultima şedinţă de Guvern din 2025 schimbă distribuţia fondului alocat asistenţei medicale primare în favoarea plăţilor per serviciu în defavoarea celor per capita.

De asemenea, valoarea punctului per serviciu va creşte anul viitor cu circa 29%, la 10,3 lei, iar valoarea punctului per capita scade cu aproape 32%.

Măsurile sunt prevăzute într-o ordonanţă de urgenţă aprobată marţi de Executiv, la propunerea Ministerului Sănătăţii.

Astfel, în anul 2026, distribuţia fondului alocat asistenţei medicale primare va fi de 25% pentru plata per capita şi de 75% pentru plata pe serviciu medical. Spre comparaţie, în 2025, fondul alocat asistenţei medicale primare a fost repartizat în proporţie de 35% pentru plata per capita şi de 65% pentru plata per serviciu medical.

În urma schimbării distribuţiei fondului, este modificată şi valoarea punctului per serviciu şi per capita.

“Noua distribuţie 25% - 75% a bugetului aprobat în anul 2026 cu destinaţia asistenţă medicală primară se transpune prin diminuarea valorii punctului per capita şi creşterea valorii punctului per serviciu medical, care reprezintă tocmai utilizarea eficientă a fondurilor pentru a deconta servicii medicale necesare şi efectiv prestate asiguraţilor. Această nouă distribuţie are ca efect diminuarea valorii punctului per capita şi creşterea valorii punctului pe serviciu medical, în cadrul aceluiaşi buget global”, se arată în nota de fundamentare a actului normativ.

În acest an, valorile decontate au fost de 12 lei/plata per capita şi de 8 lei/plata per serviciu medical.

Anul viitor, punctul pe serviciu va avea o valoare de 10,3 lei, iar punctul per capita – de 8,2 lei, începând cu 1 ianuarie 2026, a precizat Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), într-un comunicat.

Aceste valori sunt prevăzute într-un ordin comun al ministrului Sănătăţii şi al preşedintelui CNAS (nr. 2.339/2.015/2025), publicat miercuri în Monitorul Oficial.

În 2027, distribuţia bugetului aprobat cu destinaţia asistenţă medicală primară se va modifica din nou şi va fi de 20% pentru plata per capita şi de 80% pentru plata pe serviciu medical, mai prevede actul normativ.

Sursa: News.ro

