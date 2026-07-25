Vasul încărcat cu cărbune avea ca destinație Ucraina. Acum, în funcție de instrucțiunile primite, se va îndrepta fie spre Constanța, fie spre Bulgaria. Salvatorii români au plecat în larg, pregătiți să evacueze echipajul.

Mineralierul Christina B, sub pavilion liberian, a anunțat la miezul nopții că are probleme. Imediat, remorcherele Apollo și Artemis ale Agenției Române pentru Salvarea Vieții Omenești pe Mare au pornit spre navă. La 2 și 50 de minute, spun autoritățile, a fost ridicată de la sol și o aeronavă Black Hawk.

Irina Pușcașu, purtător de cuvânt ANR: „Un elicopter al Inspectoratului General de Aviație din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a efectuat o misiune de cercetare aeriană pentru evaluarea situației.”

Corespondent Știrile ProTV: „Însă, comandantul navei a anunțat că situația este sub control, nu este nicio persoană rănită și evacuarea nu mai este necesară.”

Nava cargo, cu 17 marinari la bord: ucraineni, turci, srilankezi și filipinezi, a plecat din Norfolk, Statele Unite, a traversat Oceanul Atlantic, Marea Mediterană și apoi a ajuns în Marea Neagră. Trebuia să ajungă în Ucraina, în portul Iujnîi, spune Autoritatea Navală Română. Dar, la aproximativ 40 de kilometri distanță de Sfântu Gheorghe, în zona economică exclusivă a României, comandatul a anunțat că are probleme.

Mineralierul Christina B are aproximativ 225 de metri lungime, 32 lățime și o capacitate de 77.000 de tone. Conform autorităților navale, acum transporta în jur 75.000 de tone de cărbune.

Avaria a fost localizată la nivelul magaziei 6. Evaluările făcute la bord arată că aceasta ar fi fost produsă de impactul cu o dronă marină sau cu o mină, se arată într-un comunicat al IGSU.

Ovidiu Cupșa, inginer navigație maritimă: „Vorbim de un cargo, de o navă de tip vrachier care este compartimentată în mai multe magazii. Fiecare din aceste magazii este etanșă, chiar dacă lovitura a fost sub linia de plutire, s-a inundat strict acel compartiment etanș fără a afecta grav flotabilitatea sau vitalitatea navei. Sunt construite în așa fel încât să poată pluti cu mai multe magazii inundate.”

Sergiu Floca, pilot de remorcher maritim: „Este un pericol clar. Navele comerciale nu prea au sisteme de detectare a acestor drone. Dacă era o dronă maritimă, orice veghe ai, și ziua este ciudat, au viteze mari și n-ai cum să le eviți, le vezi de la distanțe mici. Drona e mică, nu o sesisează un radar comercial.”

Corespondent Știrile ProTV: „Nava comercială avariată este ancorată în afara apelor teritoriale românești. Practic este în largul Mării Negre, în dreptul Portului Constanța”.

Deocamdată, comandantul nu a cerut aviz de intrare în port și nu a solicitat nici pilot, așa că nu este clar ce se va întâmpla în continuare cu vasul. Acesta anunța că se va îndrepta fie spre Constanța, fie spre Bulgaria, în funcție de instrucțiunile primite de la armator.

Marți dimineață, în aceeași zonă, un petrolier încărcat cu aproape 3.800 de tone de propan a luat foc, după ce, potrivit echipajului, ar fi fost lovit de 3 drone. Trei dintre cei 17 marinari aflați la bord au fost răniți. După două zile, unul dintre ei a murit.