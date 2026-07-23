Fusese operat, însă fumul inhalat i-a distrus căile respiratorii. Pe de altă parte, președintele sindicatulului navigatorilor ne-a transmis în urmă cu puțin timp că au existat trei lovituri: una în castelul navei, una în motoare, și o alta, în corpul ambarcațiunii.

Corespondent PRO TV: „În acest moment, atenția medicilor se concetrează asupra celor doi marinari care au supraviețuit. Amândoi au arsuri pe aproximativ 30 la sută din suprafața corpului. Starea lor este stabilă, iar viețile nu le mai sunt în pericol, însă recuperarea va fi una de durată - transmit doctorii.

Restul echipajului, format din 14 marinari, se află la Sulina, unde a fost cazat după evacuare. La bordul petrolierului, focul nu mai este activ. Nava rămâne însă foarte încinsă, iar autoritățile o supraveghează în continuare pentru a preveni apariția unor noi focare sau a altor riscuri. Monitorizarea se face inclusiv din aer, cu ajutorul unui elicopter.

Ancheta se concentrează acum pe succesiunea evenimentelor, amploarea avariilor și stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs atacul. Până acum, nu au fost anunțate public concluzii oficiale”.