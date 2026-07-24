Incidentul s-a petrecut aproape de zona în care a luat foc zilele trecute petrolierul Gas Lisbon.

Alarma s-a dat la miezul nopții. Comandantul navei a anunțat că are o avarie și există riscul ca vaporul să se scufunde. Două remorchere de la agenția de salvare a vieții omenești pe mare au plecat rapid din Constanța, spre zona indicată, la aproximativ 40 de km de Sfântul Gheorghe, în larg.

Irina Pușcașu, purtător de cuvânt ANR: „Un elicopter al Inspectoratului General de Aviație din cadrul MAI a efectuat o misiune de cercetare aeriană pentru evaluarea situației. Nu există persoane rănite iar echipajul nu a mai solicitat evacuarea. Nava își continuă deplasarea spre țărm”.

Așadar, comandantul navei a anunțat că nu sunt marinari răniți. Primele evaluări arată că avaria produsă la magazia navei ar fi putut fi provocată fie de impactul cu o dronă marină, fie de explozia unei mine marine, transmite Departamentul pentru Situații de Urgență.

Ovidiu Cupşa, expert maritim: „Vorbim de un cargo, de o navă de tip vrachier care este compartimentată în mai multe magazii, fiecare din aceste magazii este etanșă, chiar dacă lovitura a fost sub linia de plutire, s-a inundat strict acel compartiment etanș fără a afecta grav flotabilitatea sau vitalitatea navei. Sunt construite în așa fel încât să poată pluti cu mai multe magazii inundate”.

Incidentul are loc la doar trei zile după incendiul de la bordul navei Gas Lisbon, în apropiere de Sulina, tragedie în urma căreia un marinar și-a pierdut viața, iar alți doi au fost răniți grav.