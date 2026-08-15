La fel și terasele și hotelurile. În Mamaia Nord, Eforie și Costinești a fost cea mai mare aglomerație, dar turiștii s-au bucurat de soare, de mare și de atmosfera de sărbătoare.

La Eforie, ziua a început cu muzică și voie bună. Pe plajă, turiștii au lăsat pentru câteva minute șezlongurile și s-au prins în horă.

Câțiva kilometri mai la nord, în Mamaia Nord, imaginea era aceeași: plaje pline și puține șezlonguri rămase libere.

Luiza Dumitrache, administrator plajă: „Turiștii au început să vină încă de ieri. Atât ieri, cât și astăzi am fost ocupați în proporție de 100%.”

Reporter: „Ați pregătit ceva special?”

Luiza Dumitrache, administrator plajă: „Da. Avem eveniment și deseară cu muzică live, formație și un vibe bun, cocktailuri, flatou cu fructe, mâncare."

Turiștii s-au trezit devreme pentru un loc aproape de apă

Unii turiști și-au pus alarma de dimineață. La ora 10 erau deja la țărmul mării, cu prosoapele întinse și șezlongurile ocupate în primul rând, lângă valuri.

Bărbat: „să prindem loc mai în față ca să ne putem bucura de apa caldă. Suntem fix lângă apă că ne-am grăbit.

În alte familii, părinții au fost cei care au coborât primii pe plajă și au păstrat locurile pentru ceilalți. Mai ales că pentru unii petrecerea de aseara, de Sfânta Maria, se terminase târziu.

Femeie: „Părinții au venit de dimineață și au ocupat locuri. Noi am venit mai târziu pentru că aseară am petrecut."

Pe măsură ce se apropia prânzul, plaja devenea tot mai neîncăpătoare. Prosoape, umbrele și șezlonguri aproape unul lângă altul.

Baiat: „Foarte aglomerat, dar foarte plăcut. Vremea este foarte bună și în zi de sărbătoare, așa ne și doream."

Reporter: „Vă place aglomerația?”

Femeie: „Sincer nu foarte mult, dar asta e.”

Răducanu Maria Mirabel: „E o atmosfera foarte frumoasă și plin, e foarte bine.”

Reporter: „Vă place aglomerația?”

Răducanu Maria Mirabel: „Da. Cel mai frumos la aglomerație."

Șase ore pe drum pentru o zi la mare

Până la atmosfera de vacanță, turiștii au avut însă de trecut testul drumului spre mare. Coloanele de mașini au lungit călătoria, iar cei veniți de la sute de kilometri distanță au petrecut ore bune în trafic.

Pentru o familie din Iași, drumul până pe litoral a durat mai bine de șase ore.

Reporter: „De unde sunteți?”

Femeie: „Din Iași."

Reporter: „A fost aglomerat drumul?”

Femeie: „Da, am prins aglomerat. 6 ore și un pic."

La orele prânzului, aglomerația s-a mutat la mese.Peștele, hamsiile și ciorbele au fost printre cele mai căutate preparate.

Crăciun Cristina, manager autoservire: „Este cel mai aglomerat weekend din sezon. Avem 300 de locuri și deja terasa este aproape plină. În mod special, peștele se comandă în această perioadă, dar avem și mâncare tradițională, ciorbe, de toate. 29 de lei ciorba, 20 de lei hamsia, peștele 18 lei/100 de grame, berea 13 lei."

Hotelurile, ocupate până la ultimul loc

Iar valul de turiști s-a văzut și în gradul de ocupare al hotelurilor. În multe unități de cazare, camerele au fost rezervate din timp, iar în acest weekend s-a ajuns la ocupare completă.

Florentina Focșcăneanu, manager hotel: „Suntem tot timpul fericiți și împliniți când avem așa un weekend minunant, plin și cu turiți cât mai mulți. De data aceasta, avem 100%."

Oana Olteanu, administrator complex hotelier: „Într-adevăr este cel mai aglomerat, este soare, este sărbătoare și cererea a fost foarte mare.”

Reporter: „Aveți plin?”

Oana Olteanu, administrator complex hotelier: „100%. Dacă mai aveam camere libere le puteam caza."

Vremea rămâne frumoasă pe litoral, spun meteorologii.